Garnacho vỡ mộng ở Villa

Garnacho gia nhập Aston Villa theo hợp đồng cho mượn từ Chelsea hồi tháng 7, nhưng gần như không tìm được chỗ đứng trong kế hoạch của HLV Unai Emery. Sau 3 lần xuất hiện, cầu thủ 22 tuổi mới chỉ chơi tổng cộng 31 phút.

Emery liên tục ưu tiên những lựa chọn khác bên hành lang trái như Emi Buendia, tài năng trẻ George Hemmings và tân binh Ibrahim Mbaye. Đáng chú ý, Garnacho đều phải ngồi dự bị ở hai trận gần nhất và không được tung vào sân.

Tình cảnh đó khiến tương lai của Garnacho tại Villa Park trở nên bất định. Theo Daily Mail, một số CLB La Liga bắt đầu theo dõi cầu thủ này trước kỳ chuyển nhượng tháng 1 và có thể đưa ra đề nghị giải cứu anh khỏi tình cảnh hiện tại.

Garnacho trưởng thành ở học viện Real Madrid và Atletico Madrid trước khi chuyển sang Manchester United năm 16 tuổi. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh sa sút đáng kể kể từ khi rời Old Trafford.

Mùa hè năm ngoái, Garnacho chuyển đến Chelsea với mức phí 40 triệu bảng. Dù được kỳ vọng trở thành một phương án quan trọng trên hàng công, anh chỉ ghi một bàn sau 24 lần ra sân tại Premier League trong mùa đầu tiên khoác áo "The Blues".

Hợp đồng cho mượn tại Aston Villa còn kèm điều khoản mua đứt được đánh giá là dễ kích hoạt nếu Garnacho đạt những cột mốc nhất định. Thế nhưng, với việc Emery gần như gạt anh khỏi kế hoạch hiện tại, khả năng điều khoản này được thực đang trở nên khó đoán.

Nếu tình hình không thay đổi, La Liga có thể trở thành điểm đến tiếp theo của Garnacho. Với cầu thủ từng được đánh giá cao tại các học viện hàng đầu Tây Ban Nha, việc trở lại xứ bò tót có thể mở ra cơ hội để anh tìm lại phong độ.