Vì sao Đình Bắc bỗng được gọi tên trước trận U23 Việt Nam đối đầu U23 Hàn Quốc?

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc tại Tứ kết bóng đá nam, ASIAD 2026.

Ở lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội hồi đầu năm nay, Nguyễn Đình Bắc là một trong những cầu thủ để lại dấu ấn rõ nét nhất, nhưng anh sẽ không góp mặt trong trận tái đấu sắp tới.

Đình Bắc đã thi đấu rất nổi bật trong trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc hồi tháng 1 năm nay. Ảnh: TPO.

Đình Bắc góp dấu giày vào cả hai bàn thắng

Trong trận đấu U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc ngày 23/1 (trận tranh hạng Ba VCK U23 châu Á 2026), U23 Việt Nam có 2 lần vượt lên dẫn trước và cả 2 lần đó đều có công của Đình Bắc.

Ở bàn thắng thứ nhất của U23 Việt Nam, Đình Bắc là người kiến tạo cho Quốc Việt ghi bàn.

Sau khi U23 Hàn Quốc gỡ hòa ở phút 69, chỉ 2 phút sau, chính Đình Bắc lại đưa U23 Việt Nam vượt lên lần thứ hai.

Tuy nhiên, trận đấu của Đình Bắc kết thúc ở phút 86 khi anh nhận thẻ đỏ. U23 Việt Nam phải chơi thiếu người trong phần còn lại của trận đấu và bị U23 Hàn Quốc gỡ hòa.

U23 Việt Nam sau đó thắng 7-6 ở loạt sút luân lưu để giành hạng Ba.

Như vậy, ở lần gặp U23 Hàn Quốc gần nhất, Đình Bắc có một kiến tạo và một bàn thắng, góp công vào cả hai bàn của U23 Việt Nam. Sau đó, anh giành danh hiệu Vua phá lưới VCK U23 châu Á.

U23 Việt Nam vừa thua 0-2 trước U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối vòng bảng. Ảnh: Minh Hưng/ TPO.

U23 Việt Nam tái đấu U23 Hàn Quốc khi không có Đình Bắc

Tại ASIAD 2026, Đình Bắc không có tên trong đội hình U23 Việt Nam. Vì thế, khi 2 đội tái đấu ở Tứ kết, U23 Việt Nam sẽ không có cầu thủ từng góp công lớn vào chiến thắng trước U23 Hàn Quốc hồi tháng 1.

Và cũng chính vì vậy mà khi U23 Việt Nam sắp gặp lại U23 Hàn Quốc, người hâm mộ lập tức nhắc đến tên Đình Bắc.

Trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 17h30' ngày 25/9.