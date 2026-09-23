Messi bắt đầu đếm ngược ngày chia tay Argentina

Messi sẽ chơi trận cuối cùng cho tuyển Argentina trước Benin tại Monumental ngày 6/10.

Ngày chia tay tuyển Argentina của Lionel Messi đã được xác định. Siêu sao 39 tuổi sẽ ra sân lần cuối trong trận giao hữu với Benin tại Monumental ngày 6/10.

Messi cũng giới thiệu mẫu áo số 10 đặc biệt dành cho trận đấu này. "Trận đấu cuối cùng. Một chiếc áo cho cả cuộc đời", anh viết khi công bố mẫu áo.

Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) muốn biến trận gặp Benin thành buổi chia tay dành riêng cho Messi. Các thành viên đội hình vô địch World Cup 2022 cùng gia đình được mời trở lại Monumental, nơi có sức chứa lớn nhất Argentina.

Messi sẽ không dự hai trận giao hữu trước đó với Bolivia ngày 30/9 và Burkina Faso ngày 3/10. Anh chỉ trở lại đội tuyển cho trận đấu ngày 6/10.

Tiền đạo Inter Miami đã thông báo chia tay tuyển Argentina hôm 31/8, sau World Cup 2026. Anh dừng lại với 207 lần khoác áo đội tuyển và 125 bàn, đều là những kỷ lục của Argentina.

Cái kết này rất khác so với phần lớn hành trình quốc tế của Messi. Trong nhiều năm, đội tuyển Argentina từng là nơi anh phải chịu nhiều áp lực nhất, đặc biệt sau thất bại ở chung kết World Cup 2014 và các trận chung kết Copa America.

Sau thất bại trước Chile ở Copa America 2016, Messi từng tuyên bố giã từ đội tuyển. Anh sau đó thay đổi quyết định và trở lại.

Những năm cuối cùng cũng là giai đoạn thành công nhất của Messi với Argentina. Anh cùng đội tuyển vô địch Copa America rồi World Cup, hoàn tất những danh hiệu từng khiến sự nghiệp quốc tế của anh bị đặt dấu hỏi.

Vì thế, trận gặp Benin không còn gắn với áp lực phải giành thêm một danh hiệu. Đây đơn giản là lần cuối người Argentina được nhìn thấy Messi bước ra sân trong chiếc áo số 10 của đội tuyển.

Messi ra mắt Argentina năm 2005 khi mới 18 tuổi. Hơn 20 năm sau, anh rời đội tuyển với tư cách nhà vô địch thế giới và chân sút số một lịch sử "Albiceleste".

Sau ngày 6/10, Argentina cũng phải đối diện với câu hỏi đã được trì hoãn trong nhiều năm: đội tuyển sẽ vận hành thế nào khi Messi thực sự không còn ở đó.