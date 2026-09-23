Cựu đội trưởng tuyển Việt Nam làm lớp trưởng

Lớp trưởng Nguyễn Văn Quyết đại diện lớp phát biểu. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Văn Quyết tham gia khóa học HLV bằng B của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) giai đoạn 1, tổ chức ở Hải Phòng từ ngày 22/9 tới 3/10. Anh được bạn học bầu làm lớp trưởng.

Phát biểu thay mặt các học viên, cầu thủ sinh năm 1991 khẳng định lớp sẽ nỗ lực học tập, tích cực trao đổi và vận dụng những kiến thức tiếp thu được vào thực tiễn công việc, qua đó đóng góp vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Việc có mặt tại lớp bằng B cho thấy Văn Quyết đã có bằng C. Năm 2023, anh tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành bóng đá Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Tiền đạo thuộc biên chế CLB Hà Nội thể hiện sự nghiêm túc với việc theo đuổi nghiệp huấn luyện và sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá sau khi giải nghệ. Văn Quyết là huyền thoại bóng đá Việt Nam với 343 lần ra sân và 133 bàn ở các giải quốc nội, giành 13 danh hiệu trong nước, trong đó có 5 lần vô địch V.League.

Ở cấp độ đội tuyển, Văn Quyết chơi 98 trận và ghi 32 bàn cho U19, U23 cũng như tuyển quốc gia trước khi giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế năm 2024. Lão tướng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Thể Công - Viettel cùng Olympic Việt Nam giành hạng tư ASIAD 18 và cùng tuyển quốc gia vô địch AFF Cup (nay là ASEAN Cup) 2018. Văn Quyết là đội trưởng tuyển Việt Nam từ năm 2017 tới 2018.

Trên phương diện cá nhân, anh là chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam 2020, 2022, nhận Huân chương Lao động hạng ba năm 2018 và 6 lần góp mặt trong đội hình tiêu biểu V.League. Văn Quyết giờ đã 35 tuổi, qua thời kỳ đỉnh cao và sẵn sàng cho kế hoạch làm HLV dù còn hợp đồng với CLB Hà Nội đến tháng 6/2028.

Khóa học bằng B tháng 9/2026 tiếp tục được giảng dạy bởi ông Koshida Takeshi, Giám đốc Kỹ thuật VFF và ông Lê Huỳnh Đức, Ủy viên Hội đồng HLV Quốc gia, cùng sự phối hợp của ban tổ chức khóa học. Đây là hoạt động nằm trong chương trình đào tạo, phát triển đội ngũ huấn luyện viên, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện và đào tạo cầu thủ tại Việt Nam.