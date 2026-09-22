Lamine Yamal tiết lộ bài học của Marcus Rashford tại El Clasico

Mùa giải 2025/2026, Marcus Rashford gia nhập Barcelona theo hợp đồng cho mượn và nhanh chóng được trao cơ hội góp mặt ở trận El Clasico đầu tiên trong sự nghiệp. Tuy nhiên, theo Lamine Yamal, tiền đạo người Anh vẫn chưa thực sự thích nghi với bầu không khí đặc biệt của cuộc đối đầu giữa Barcelona và Real Madrid ngày 26/10/2025.

Lamine Yamal kể về lần đầu Rashford trải nghiệm El Clasico

Tại cuộc phỏng vấn với Movistar, Yamal thẳng thắn nhìn lại lần đầu đàn anh người Anh nếm trải trận El Clasico: "Ở trận lượt đi tại Bernabeu khi chúng tôi thua 1-2, quan sát Rashford thi đấu, tôi thầm nghĩ. Cậu ấy vẫn chưa hiểu El Clasico thực sự là gì. Phải đến trận lượt về, Rashford mới nhận ra điều đó. Với những người lớn lên từ lò La Masia, ngay trận Siêu kinh điển đầu tiên, chúng tôi đã biết đây là một cuộc chiến sống còn."

Thực tế trên sân cho thấy sự thích nghi rõ rệt của chân sút mượn từ Manchester United. Sau trận lượt đi có phần ngợp trước cường độ và áp lực của đối thủ, Rashford gần như đã lột xác ở lượt về, cầu thủ này thi đấu máu lửa, lập công bằng một siêu phẩm đá phạt và góp công lớn giúp Barca chiếm ưu thế ở cuộc đua vô địch La Liga.

Marcus Rashford được cho là đã bị ngợp trong lần đầu trải nghiệm El Clasico

Khép lại mùa bóng tại xứ Catalonia, Rashford ghi 14 bàn sau 49 trận, cùng đội bóng thâu tóm cú đúp danh hiệu La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha. Dù vậy, thành tích này không đủ thuyết phục ban lãnh đạo kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro. Đội chủ sân Camp Nou sau đó quyết định chi 70 triệu euro để chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle.

Giám đốc thể thao Deco giải thích về nước cớ chuyển nhượng này: "Chúng tôi trân trọng những đóng góp to lớn của Rashford, nhưng triết lý chiến thuật hiện tại gắn liền hơn với Anthony. Phong cách giàu tính chiến đấu của Gordon mới là điều ban huấn luyện đang tìm kiếm."

Với Rashford, mùa giải tại Barcelona mang đến cơ hội trải nghiệm môi trường bóng đá mới sau quãng thời gian nhiều biến động tại Manchester United. Những gì Yamal tiết lộ về hai trận El Clasico cũng cho thấy quá trình thích nghi của tiền đạo người Anh không chỉ diễn ra về mặt chiến thuật, mà còn liên quan đến việc cảm nhận văn hóa và áp lực đặc thù tại Barcelona.

Rashford khép lại mùa giải cho mượn với những dấu ấn tại Barcelona

Trong khi đó, Yamal ngày càng trở thành một trong những cầu thủ trẻ quan trọng của Barcelona. Việc anh chia sẻ về trải nghiệm của Rashford phần nào cho thấy sự khác biệt giữa một cầu thủ trưởng thành từ hệ thống La Masia và một tân binh lần đầu bước vào cuộc đối đầu lớn nhất bóng đá Tây Ban Nha.