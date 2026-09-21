Vòng 5 Ngoại hạng Anh và những diễn biến đáng chú ý: Arsenal nhận cú sốc, Chelsea lao đao, MU chật vật

Nhà đương kim nhận cú sốc

Arsenal được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chức vô địch sau một mùa hè tiếp tục tăng cường lực lượng hiệu quả và khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng.

Arsenal nhận thất bại đầu tiên ở Premier League mùa này sau trận thua Brighton 0-3. (Nguồn: Getty Images)

Tuy nhiên, Brighton đã cho thấy Arsenal vẫn còn những điểm yếu khi khiến nhà đương kim vô địch phải nhận thất bại nặng nề nhất trong hơn ba năm.

Đội bóng của HLV Mikel Arteta bước vào chuyến làm khách trên sân Brighton với phong độ rất cao khi toàn thắng cả 7 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa.

Dù vậy, Arsenal gặp nhiều khó khăn trước lối chơi pressing tầm cao của Brighton. Hàng thủ đội khách cũng có một tình huống phòng ngự thiếu chắc chắn hiếm thấy từ một pha phạt góc, để Chema Andres đánh đầu ghi bàn thứ ba cho Brighton.

“Chúng tôi cần nghiêm túc rút kinh nghiệm từ bài học này, bởi những điều như vậy có thể còn xảy ra”, HLV Mikel Arteta nhận định.

Sức ép tại Manchester United

Sau màn trình diễn đáng thất vọng trong trận hòa 1-1 trước Fulham ngày 20/9, MU tiếp tục thể hiện phong độ thiếu ổn định và đối mặt với sức ép ngày càng gia tăng.

Manchester United hòa 1-1 với Fulham tại vòng 5 Ngoại hạng Anh, trên sân Craven Cottage, London (Anh), ngày 20/9. (Nguồn: Getty Images)

MU bị dẫn trước trong hiệp hai sau một tình huống phòng ngự thiếu chắc chắn. Phút 63, Lisandro Martínez có pha xử lý không tốt sau tình huống cản phá của thủ môn. Bóng chạm vào trung vệ người Argentina rồi đổi hướng, đi thẳng vào lưới nhà.

Đội khách liên tục để mất bóng và bộc lộ sự thiếu chắc chắn ở hàng phòng ngự, tạo điều kiện cho hàng công Fulham gây sức ép dù đội chủ nhà cũng chưa có phong độ tốt từ đầu mùa. Tình hình có thể còn tệ hơn nếu MU không có bàn gỡ hòa của Matheus Cunha ở những phút cuối trên sân Craven Cottage.

Quỷ đỏ mới chỉ thắng 1 trong 5 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này, cân bằng thành tích khởi đầu tệ nhất của CLB trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

Kết quả này cho thấy đội bóng thành Manchester vẫn chưa thể duy trì sự ổn định và cải thiện rõ rệt trong lối chơi. HLV Michael Carrick từng giúp MU ổn định trở lại sau khi tiếp quản đội bóng hồi tháng 1/2026, sau khi HLV Ruben Amorim rời vị trí. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực sau khi đội bóng cán đích ở vị trí thứ ba mùa trước đang nhanh chóng phai nhạt.

Chelsea bị Brentford áp đảo

Màn trình diễn ấn tượng của bộ ba Joao Pedro, Cole Palmer và Morgan Rogers hồi đầu mùa phần nào che lấp những vấn đề ở hàng phòng ngự Chelsea.

Ở vòng đấu này, Chelsea nhận thất bại 0-3 trước Brentford. Chelsea đã không thắng trong 3 trận gần nhất và tiếp tục gặp khó trong việc giữ sạch lưới. Đội bóng thành London cũng không thể giữ sạch lưới trong 21 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, chuỗi dài nhất của CLB kể từ năm 1965.

Jaidon Anthony của Brentford ghi bàn mở tỷ số trong trận thắng 3-0 trước Chelsea tại vòng 5 Ngoại hạng Anh, trên sân Gtech Community, Brentford (Anh), ngày 18/9. (Nguồn: Getty Images)

HLV Xabi Alonso trở thành nhà cầm quân thứ sáu trong lịch sử Ngoại hạng Anh có đội bóng để thủng lưới ít nhất 2 bàn ở cả 5 trận đầu tiên dẫn dắt tại giải.

“Có những thời điểm chúng tôi bị đối phương áp đảo trong vòng cấm và chắc chắn cần cải thiện", hậu vệ Levi Colwill thừa nhận.

(theo AFP)