Clip: Vừa vung kiếm lên, 'búp măng non' liền gây họa

(Video ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của "búp măng non". Nguồn: Page Hóng Đường Phố)

Theo đó, cậu bé lấy cây kiếm đồ chơi ra để bắt đầu trò chơi của mình. Đáng chú ý, khi vừa rút kiếm ra, vung lên thì cây kiếm đã vụt trúng màn hình tivi.

Màn hình tivi lập tức đen si, trổ sọc. Bé trai cũng nhận ra mình vừa gây họa nên vội vàng thu kiếm lại, tắt tivi và chạy đi nơi khác. Tuy nhiên, hành động này đã bị camera an ninh ghi lại.

Tình huống trên sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi bật cười trước màn "ra chiêu" chưa kịp thể hiện được bao lâu thì đã khiến chiếc tivi gặp sự cố của cậu bé.

Một số ý kiến cho rằng có lẽ cậu bé cũng không ngờ cây kiếm đồ chơi lại có thể tạo ra "sức công phá" lớn đến vậy. Đáng chú ý, khoảnh khắc cậu bé lập tức tắt tivi rồi lặng lẽ rời đi càng khiến dân mạng thích thú.

Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận hài hước, không ít người cũng nhắc nhở phụ huynh nên quan sát trẻ nhỏ khi các bé chơi những món đồ có kích thước lớn hoặc có khả năng va đập. Chỉ một phút bất cẩn, đồ chơi tưởng như vô hại cũng có thể làm hỏng đồ đạc trong nhà hoặc khiến trẻ bị thương.

Đặc biệt, với những trò chơi vận động trong không gian hẹp, phụ huynh nên hướng dẫn trẻ lựa chọn khu vực phù hợp, tránh xa tivi, kính, đồ điện tử và những vật dụng dễ vỡ để hạn chế những sự cố đáng tiếc.