Tay nài trẻ trên đường đua Bảy Núi

Sơn Tinh luyện tập, rèn kỹ năng giữ thăng bằng khi điều khiển bò tăng tốc trên đường đua. Ảnh: DANH THÀNH

Trước mỗi buổi tập, Sơn Tinh thường dành thời gian kiểm tra lại từng dụng cụ. Chiếc chuông bằng đồng và dây đeo được em cẩn thận sắp xếp, kiểm tra từng chi tiết trước khi đeo cho đôi bò. Với Sơn Tinh, đây là việc không thể bỏ qua trước mỗi lần bước vào sân đua. Những chiếc chuông bằng đồng không chỉ tạo nên âm thanh đặc trưng khi đôi bò lao nhanh trên đường chạy mà còn mang ý nghĩa tinh thần. Do đó, Sơn Tinh xem việc kiểm tra, sắp xếp chuông như một cách cầu mong may mắn, suôn sẻ và bình an cho mình cùng đôi bò trong mỗi buổi tập luyện, thi đấu.

Những ngày này, thời gian của Sơn Tinh gắn nhiều hơn với đôi bò chiến. Em chăm sóc, theo dõi sức khỏe, từng biểu hiện của bò. Theo Sơn Tinh, đôi bò không đơn thuần là bạn đồng hành trên đường đua mà còn hình thành sự gắn bó đặc biệt. Tại sân đua chùa Thơ Mít, xã An Cư, những buổi tập của Sơn Tinh diễn ra trong sự tập trung cao độ, em gần như dồn toàn bộ sự chú ý vào từng chuyển động của đôi bò và đường chạy phía trước. “Đối với em từng vòng chạy là một lần em rèn kỹ năng giữ thăng bằng, làm quen với tốc độ và học cách phối hợp nhịp nhàng với đôi bò. Khi bò tăng tốc, em học cách giữ vững tư thế, điều khiển cơ thể theo từng bước chạy và xử lý nhanh những tình huống phát sinh trên đường đua”, Sơn Tinh nói.

Sơn Tinh chăm sóc bò chuẩn bị tham gia Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp ATV lần thứ 31 năm 2026. Ảnh: DANH THÀNH

Ở tuổi 18, Sơn Tinh có sức trẻ và sự nhiệt huyết, nhưng kinh nghiệm vẫn là điều phải tích lũy qua từng buổi tập. Vì vậy, em kiên trì rèn luyện, quan sát những tay nài đi trước và tự điều chỉnh từng động tác. Mỗi vòng chạy kết thúc cũng là lúc em có thêm một kinh nghiệm cho lần tập tiếp theo. Theo anh Sơn Thanh Hải, cha của Sơn Tinh, niềm đam mê đua bò của em bắt đầu từ những câu chuyện ông nội kể về các mùa đua, những đôi bò khỏe và các tay nài từng tạo nên không khí sôi nổi trên sân đua vùng Bảy Núi. Những câu chuyện ấy dần nuôi dưỡng tình yêu đua bò trong Sơn Tinh. Khi trở thành tay nài trẻ tuổi nhất chuẩn bị tham gia hội đua năm nay, Sơn Tinh tiếp nối niềm đam mê bằng việc chăm sóc đôi bò, miệt mài tập luyện và nghiêm túc chuẩn bị cho từng vòng đua.

Những ngày qua, anh Hải hỗ trợ con chuẩn bị dụng cụ thi đấu, kiểm tra những vật dụng cần thiết và chăm sóc đôi bò. “Đối với tôi, điều quan trọng không chỉ là con đạt thành tích trên đường đua mà còn là việc con mình được sống với niềm đam mê và hiểu hơn giá trị của văn hóa truyền thống đã gắn bó với quê hương”, anh Hải nói.