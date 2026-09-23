Ronaldo trắng tay tại Gala bóng đá Bồ Đào Nha

Ronaldo lần đầu trắng tay tại Gala bóng đá Bồ Đào Nha.

Tối 21/9, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha tổ chức Gala Portugal Football Globes lần thứ hai tại FPF Arena Portugal, Cidade do Futebol ở Oeiras.

Sự kiện do Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) tổ chức nhằm vinh danh những cá nhân, đội tuyển và CLB nổi bật trong mùa giải 2025/26. C.Ronaldo tham dự cùng các đồng đội sau khi hội quân chuẩn bị UEFA Nations League.

Ở nhóm cầu thủ, Vitinha, Nuno Mendes, João Neves và Gonçalo Ramos cùng được trao Globe Estrelas do Ano nhờ mùa giải ấn tượng trong màu áo PSG. HLV Luís Tralhão nhận giải HLV của năm, trong khi Luís Campos được vinh danh với Globe Impacto Mundial.

Đáng chú ý, Globe Prestígio năm nay thuộc về HLV Jorge Jesus. Đây là danh hiệu Ronaldo từng nhận tại Gala năm 2025, nhằm ghi nhận sự nghiệp và những đóng góp của anh cho bóng đá Bồ Đào Nha.

Việc Ronaldo không xuất hiện trong danh sách nhận giải tạo điểm nhấn đáng chú ý tại Portugal Football Globes 2026, nhất là khi siêu sao 41 tuổi từng được FPF vinh danh ở hạng mục Prestígio một năm trước.