Bằng điểm Ấn Độ, bắn súng nữ Việt Nam giành HCĐ Asiad 20 nhờ điều đặc biệt

Thuỳ Trang giành quyền vào chung kết 10m súng ngắn hơi. Ảnh: Bùi Lượng.

Sáng 23/9, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy mang về HCĐ cho bắn súng Việt Nam ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ tại Asiad 20. Trung Quốc giành HCV với 1.735 điểm, Hàn Quốc đứng thứ hai với 1.730 điểm. Việt Nam và Ấn Độ cùng đạt 1.719 điểm, nên thứ hạng phải được phân định bằng chỉ số phụ.

Ở nội dung này, thành tích đồng đội được tính bằng tổng điểm của ba xạ thủ trong phần thi cá nhân. Khi hai đội bằng điểm, luật của Liên đoàn Bắn súng thế giới (ISSF) ưu tiên đội có nhiều phát bắn trúng vùng “inner ten” (hồng tâm) hơn.

Theo quy chuẩn ISSF, vòng 10 của bia súng ngắn hơi 10m có đường kính 11,5 mm, trong khi vùng “inner ten” chỉ rộng 5 mm. Khoảng cách ấy khiến hai phát bắn cùng đạt 10 điểm vẫn có thể được phân loại khác nhau khi tính chỉ số phụ.

Thu Vinh đóng góp quan trọng ở nội dung đồng đội. Ảnh: Bùi Lượng

Đó là lý do Việt Nam xếp trên Ấn Độ: các xạ thủ Việt Nam có 46 điểm X, còn đối thủ có 44. Điểm X không được cộng thành điểm thứ 11. Một phát bắn vào vòng 10 vẫn chỉ được tính 10 điểm. “X” là cách ghi nhận phát đạn nằm sát tâm hơn để dùng khi cần phân định thứ hạng.

Nguyễn Thùy Trang là xạ thủ Việt Nam đạt điểm cá nhân cao nhất với 577 điểm, xếp thứ năm vòng loại và giành quyền vào chung kết. Trịnh Thu Vinh đạt 574 điểm, đứng thứ 11 và lỡ vòng tranh huy chương cá nhân, nhưng có tới 19 điểm X - nhiều nhất trong đội. Thu Thủy đạt 568 điểm và đóng góp thêm 12 điểm X; Trang có 15 điểm X.

Như vậy, tấm HCĐ không chỉ đến từ màn thể hiện nổi bật của Thùy Trang. Dù không vào chung kết cá nhân, Thu Vinh vẫn góp phần quan trọng vào kết quả đồng đội. Từng phát bắn của cả ba nữ xạ thủ cùng tạo nên khoảng cách sít sao giúp Việt Nam vượt Ấn Độ.

Kết quả nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ.

Trọng Đạt