Đăng bài thơ 'Thịt chó' do AI tạo, người phụ nữ bị công an mời làm việc

Công an xã Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, vừa mời chị L.T.N.L, trú trên địa bàn, đến làm việc liên quan việc đăng tải hình ảnh bài thơ “Thịt chó” trên tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Công an xã Quỳ Châu làm việc với chị L.T.N.L. ẢNH: C.A

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Quỳ Châu phát hiện tài khoản của chị L. đăng tải hình ảnh giống một trang sách giáo khoa, trong đó có bài thơ mang tên “Thịt chó”.

Qua xác minh, xác định hình ảnh trên được tạo bằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), với cách trình bày dễ khiến người xem hiểu sai về tác giả và tác phẩm văn học.

Làm việc với công an, chị L. cho biết đã tải hình ảnh này từ mạng xã hội rồi đăng lại trên tài khoản cá nhân nhằm thu hút lượt xem, tăng tương tác.

Hình ảnh có nội dung dễ gây hiểu sai về tác giả và tác phẩm văn học được chị L.T.N.L đăng tải trên mạng xã hội. ẢNH: C.A

Sau khi được Công an xã Quỳ Châu tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan đến trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội, chị L. nhận thức được hành vi của mình và chấp hành yêu cầu gỡ bỏ nội dung đã đăng tải.

Do đây là lần đầu vi phạm, chưa gây hậu quả nghiêm trọng, Công an xã Quỳ Châu nhắc nhở, yêu cầu chị L. cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc, Công an xã Quỳ Châu khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; chủ động kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ. Đặc biệt, người dùng không nên tùy tiện sử dụng hình ảnh, nội dung được cắt ghép hoặc tạo bằng AI nếu có thể làm sai lệch, gây hiểu sai về sự việc, tác giả, tác phẩm.

Công an cũng khuyến cáo không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng chỉ nhằm mục đích “câu view”, “câu like”, tăng tương tác trên mạng xã hội.