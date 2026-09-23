Sesko lại khiến MU đau đầu

Benjamin Sesko rút khỏi tuyển Slovenia vì vấn đề ở ống chân.

Sesko sẽ không hội quân cùng tuyển Slovenia trong đợt Nations League này. Tiền đạo MU phải tiến hành thêm các cuộc kiểm tra sau khi vấn đề ở ống chân tái phát.

Đây không phải chấn thương mới với Sesko. Anh từng gặp vấn đề tương tự vào cuối mùa trước và vì thế bỏ lỡ toàn bộ giai đoạn chuẩn bị cho mùa 2026/27 cùng MU.

Việc không có một quá trình tiền mùa giải đầy đủ ảnh hưởng rõ rệt tới khởi đầu của Sesko. Tiền đạo 23 tuổi mới ghi 2 bàn sau 6 lần ra sân và chưa thể chơi trọn vẹn một trận kể từ khi trở lại.

Sesko cũng vắng mặt trong trận hòa Fulham 1-1 cuối tuần qua. Với một trung phong cần thời gian để lấy lại cảm giác bóng, cải thiện thể trạng và xây dựng sự ăn ý với đồng đội, những quãng nghỉ liên tục khiến quá trình hòa nhập tại MU càng trở nên khó khăn.

Chưa đầy hai tuần trước, Michael Carrick vẫn nói tích cực về sự tiến bộ của Sesko. HLV MU cho rằng tiền đạo Slovenia đang dần lấy lại trạng thái tốt nhất sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi chấn thương.

Vì vậy, việc vấn đề ở ống chân tái phát đến vào thời điểm không thuận lợi. MU đang cần sự ổn định hơn trên hàng công, trong khi Carrick vẫn phải tìm cách phân chia vai trò giữa Sesko và Matheus Cunha.

Bản thân Sesko thừa nhận thất vọng khi không thể phục vụ tuyển Slovenia. Trong thời gian tới, anh sẽ tập trung hoàn toàn vào quá trình hồi phục trước khi nghĩ tới việc trở lại sân cỏ.

MU chưa xác nhận Sesko phải nghỉ bao lâu. Mức độ nghiêm trọng của chấn thương chỉ có thể được đánh giá chính xác sau các cuộc kiểm tra tiếp theo.

Với Carrick, vấn đề không chỉ nằm ở số trận Sesko có thể bỏ lỡ. Đáng lo hơn là cùng một khu vực chấn thương tiếp tục tái phát, nhất là khi nó từng khiến tiền đạo này mất cả giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải.

Sesko mới 23 tuổi và vẫn còn nhiều thời gian để chứng minh giá trị tại Old Trafford. Tuy nhiên, trước khi nói tới số bàn thắng hay một vị trí đá chính ổn định, MU trước hết cần anh có thể ra sân thường xuyên.

Đó cũng là điều Sesko chưa làm được kể từ đầu mùa.