Không khí tuyển Việt Nam sau khi Quang Hải rời đội

Đây là buổi tập duy nhất của tuyển Việt Nam trước khi đội bay sang Indonesia vào ngày mai (23/9). Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo Quang Hải chia tay đội tuyển vì chấn thương cổ chân trái.

Đây là tin tức được quan tâm đặc biệt bởi vai trò cực kỳ quan trọng cả về chuyên môn, tinh thần lẫn tính biểu tượng của Quang Hải ở tuyển Việt Nam suốt nhiều năm qua.

Tuy nhiên, bầu không khí trên tuyển nhìn chung vẫn thoải mái sau tin tức quan trọng này. Đội vừa vô địch ASEAN Cup và hội quân sau một vài vòng đầu V.League, nên phong độ chung của các cầu thủ là khá tốt.

Ngoài Quang Hải, một tiền vệ trung tâm khác của tuyển Việt Nam là đội phó Nguyễn Hoàng Đức cũng gặp vấn đề. Anh phải tập riêng trong buổi tập chiều nay, chưa theo được giáo án chung.

Đợt tập trung này có 8 cầu thủ nhập tịch và Việt kiều trên tuyển Việt Nam, hầu hết đá chính hoặc đóng vai trò quan trọng trong hệ thống của HLV Kim Sang-sik.

Ngoài Lê Giang Patrik, hai Việt kiều còn lại của CLB Công an TP.HCM đều đang hướng tới giải đấu lớn đầu tiên cùng tuyển Việt Nam. Williams Minh Hoàng (phải) và Ngô Đăng Khoa (trái) có thể chưa chiếm suất đá chính ngay, nhưng tiềm năng của họ là không thể tranh cãi.

Đăng Khoa lên tuyển từ hồi ASEAN Cup nhưng không thể dự giải vì chấn thương. Anh được ông Kim quan tâm đặc biệt. Giới chuyên môn đánh giá cầu thủ sinh năm 2006 có thể là trụ cột của U23 Việt Nam trong vài năm tới.

Đương nhiên, các cầu thủ thuần Việt vẫn đóng những vai trò quan trọng. Một trong số ấy là Lê Phạm Thành Long, người chắc suất đá chính sau khi Quang Hải không thể dự giải.

Tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Philippines vào ngày 26/9, Thái Lan (29/9) và Pakistan (2/10). Trận ra quân gặp Philippines diễn ra lúc 19h30 ngày 26/9 tại sân Si Jalak Harupat, Bandung.

HLV Kim nói gì khi gặp 'Thái Lan A' ở FIFA ASEAN Cup? Chia sẻ với truyền thông, ông Kim Sang-sik tự tin khi hướng tới ngày tuyển Việt Nam tái đấu Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup vào tháng 9 tới.