Tuyên án tử hình hung thủ sát hại người tình, phân xác phi tang

Bị cáo Nguyễn Thành Nhã tại phiên tòa sơ thẩm ngày 22/9.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thành Nhã tử hình về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”; tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành hình phạt tử hình. Tòa cũng buộc Nhã bồi thường cho gia đình bị hại hơn 400 triệu đồng.

Nguyễn Thành Nhã là đối tượng đã đánh người tình tử vong và phân xác phi tang tại xã Bình Hiệp, Tây Ninh, trong vụ án gây rúng động dư luận xảy ra vào tháng 8/2025.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thành Nhã hành nghề chữa bệnh. Cuối năm 2024, Trịnh Thị Đở bị đau xương khớp nên tìm đến Nhã điều trị. Trong quá trình này, hai người thường xuyên liên lạc hỏi thăm, nảy sinh tình cảm và sống như vợ chồng tại một nhà trọ ở xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Tháng 6/2025, Nhã phát hiện Đở có quan hệ với người đàn ông khác. Hai người sau đó chuyển đến nhà trọ tại ấp 4, xã Đức Hòa và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 20 giờ 10 phút ngày 29/8/2025, hai người xảy ra cự cãi, dẫn đến xô xát. Đở lấy dao chém Nhã nhưng bị Nhã chộp tay cầm dao, sau đó lấy một đoạn gỗ đánh nhiều lần vào vùng đầu và mặt khiến Đở ngã xuống nền, tử vong.

Sau khi phát hiện nạn nhân đã chết, Nhã không trình báo cơ quan chức năng mà nảy sinh ý định phi tang thi thể. Khoảng 1 giờ ngày 30/8, Nhã kéo thi thể nạn nhân vào nhà vệ sinh, dùng dao phân chia rồi cho các phần thi thể vào bao tải, túi nylon và balo. Đối tượng dùng xe máy chở các phần thi thể rời nhà trọ, di chuyển về hướng khu vực biên giới. Sau quãng đường khoảng 72 km, Nhã đến địa phận xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh, tìm khu vực vắng người rồi vứt các phần thi thể tại nhiều vị trí để phi tang. Sau đó, Nhã quay về nhà trọ thu dọn đồ đạc và rời khỏi hiện trường.

Ngày 31/8/2025, Nhã quay lại nhà trọ lấy xe máy biển kiểm soát 62C1-243.42 của Đở mang đi cầm cố tại một tiệm cầm đồ với số tiền 4,5 triệu đồng. Đến ngày 6/9/2025, Nhã đến nhà em ruột, thừa nhận đã sát hại Đở. Sau khi được người thân vận động, Nhã đồng ý đến cơ quan Công an tự thú.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thanh Nhã tử hình về tội “Giết người”.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Nguyễn Thành Nhã đặc biệt nguy hiểm, có tính chất hung hãn, xảo quyệt nhằm che giấu tội phạm. Tòa cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo không còn khả năng cải tạo để trở thành người có ích cho xã hội nên quyết định tuyên mức án tử hình về tội “Giết người”. Đối với hành vi chiếm đoạt xe máy của nạn nhân, Hội đồng xét xử tuyên Nhã 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt, Nhã phải chấp hành án tử hình.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử cũng tuyên bị cáo Nhã có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 400 triệu đồng.