Mưa tầm tã chiều 22/9, nhiều tuyến đường ở TPHCM biến thành sông

Video: Người dân di chuyển vất vả trong cơn mưa lớn chiều 22/9. Ảnh: Anh Nhàn

Chiều 22/9, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong tại đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc, TPHCM, nước ngập kéo dài.

Đoạn trước khu dân cư Nam Long, nhiều người dân phải lội qua khu vực ngập sâu. Một số tuyến đường khác cũng ghi nhận tình trạng ngập sau cơn mưa lớn.

Một số người dân phải xắn quần, bì bõm lội nước để qua đường.

Nước ngập khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24 giờ qua (từ 13h ngày 21/9 đến 13h ngày 22/9), nhiều nơi ở Nam Bộ ghi nhận mưa lớn. Tại TPHCM, lượng mưa đo được tại Nhà Bè 131,6 mm, Cát Lái 112,6 mm, Cần Giờ 109,8 mm và Tam Thôn Hiệp 1 là 107,8 mm.

Cơ quan khí tượng nhận định mưa lớn tại Nam Bộ chưa có dấu hiệu kết thúc. Trong 24-48 giờ tới, từ tối 22/9 đến tối 24/9, Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 80-150 mm, có nơi trên 150 mm.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục hoạt động mạnh, trong khi gió mùa Tây Nam duy trì cường độ yếu đến trung bình. Vùng hội tụ trên biển có xu hướng dịch chuyển về phía đất liền Nam Bộ, làm gia tăng khả năng mưa dông.

Mưa lớn được dự báo tiếp tục duy trì đến ngày 25/9. Từ tối 24/9 đến tối 25/9, lượng mưa phổ biến 30-70 mm, có nơi trên 70 mm.

Với tình hình mưa còn tiếp diễn, cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp, đô thị.

Trước tình hình mưa lớn còn tiếp diễn, người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển qua các tuyến đường đang ngập sâu, đặc biệt trong thời điểm mưa lớn.

Người đi xe máy cần thận trọng khi qua khu vực ngập nước để tránh sự cố và đảm bảo an toàn.