Rowing Việt Nam gặp khó vì lịch thi đấu ASIAD dồn kỷ lục

Phạm Thị Huệ và các đồng đội sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn khi lịch thi đấu bị dồn từ 5 ngày xuống còn 2 ngày. Ảnh: Đoàn TTVN

Ban Tổ chức ASIAD 20 đã quyết định điều chỉnh lịch thi đấu môn rowing do ảnh hưởng của bão và mưa lớn tại khu vực tổ chức. Thay vì diễn ra trong 5 ngày như kế hoạch ban đầu, các nội dung rowing sẽ được tổ chức tập trung trong hai ngày 23 và 24-9.

Đây là lần đầu tiên tại đấu trường ASIAD, lịch thi đấu rowing phải rút ngắn đáng kể do ảnh hưởng của thiên tai. Quyết định được đưa ra nhằm bảo đảm an toàn cho các đoàn, đồng thời tạo thêm thời gian để Ban Tổ chức khắc phục những hư hỏng tại đường đua.

Trước đó, trận mưa lớn ngày 15-9 khiến nước từ thượng nguồn đổ về, cuốn theo nhiều khúc cây và rác, làm hư hỏng hệ thống đường đua cùng một số hạng mục, trang thiết bị trên mặt nước. Ban Tổ chức phải tiến hành dọn dẹp, sửa chữa và lắp đặt lại hệ thống kỹ thuật, dẫn tới việc phải điều chỉnh lịch thi đấu.

Theo lịch mới, các cuộc đấu loại diễn ra từ 9h đến khoảng 16h10 ngày 23-9. Một ngày sau, các nội dung chung kết bắt đầu từ 8h30 và dự kiến kết thúc vào khoảng 17h30.

Việc dồn toàn bộ chương trình thi đấu vào hai ngày tạo ra không ít khó khăn cho các đội tuyển. Với rowing Việt Nam, bất lợi càng rõ rệt khi các vận động viên phải nhanh chóng thích nghi với lịch thi đấu mới, trong điều kiện thời tiết vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.

Một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất của rowing Việt Nam là sự hạn chế về lực lượng. Việc lịch thi đấu thay đổi trong thời gian ngắn khiến các đội có thể phải điều chỉnh danh sách vận động viên và phương án thi đấu.

Trong khi một số quốc gia sở hữu lực lượng đông, có thể chủ động thay thế vận động viên khi cần thiết, rowing Việt Nam không có vận động viên dự bị để xoay vòng. Điều này khiến các tay chèo Việt Nam chịu thêm áp lực khi phải thi đấu trong lịch trình dày đặc.

Đặc thù của rowing đòi hỏi vận động viên phải phân phối sức hợp lý, đồng thời cần có thời gian phục hồi giữa các lượt đua. Khi khoảng thời gian thi đấu bị thu hẹp, bài toán thể lực, chiến thuật và khả năng duy trì phong độ trở nên khó khăn hơn.

Ban huấn luyện rowing Việt Nam vì thế phải tính toán kỹ việc phân phối sức cho từng vận động viên, nhất là ở những nội dung có nhiều lượt thi đấu trong thời gian ngắn.

Lịch thi đấu mới không chỉ làm thay đổi kế hoạch chuẩn bị mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc tính toán điểm rơi phong độ của các vận động viên. Với những tay chèo đã có quá trình chuẩn bị dài cho ASIAD, việc đột ngột thay đổi nhịp thi đấu đòi hỏi khả năng thích ứng rất cao. Những tình huống nằm ngoài kế hoạch chuẩn bị này đang tạo thêm một bài toán khó trên hành trình cạnh tranh huy chương tại ASIAD 20.