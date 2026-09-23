Tranh cãi về Lee Kang-in chưa khép lại

Lee Kang-in vướng tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Hôm 22/9, CTA công bố đánh giá về công tác điều hành trận derby giữa Atletico Madrid và Real Madrid, qua đó xác nhận một sai sót nghiêm trọng của tổ trọng tài.

Cụ thể, pha phạm lỗi của Lee Kang-in được xác định đủ để phạt thẻ đỏ. Tiền vệ người Hàn Quốc có pha vào bóng với Federico Valverde của Real Madrid ngay trước giờ nghỉ. Băng quay chậm cho thấy tuyển thủ Hàn Quốc dùng gầm giày tác động trực tiếp vào chân đối phương.

CTA nhận định pha vào bóng tạo ra nguy cơ chấn thương cao và thuộc nhóm lỗi nghiêm trọng. Theo cơ quan này, trọng tài lẽ ra phải rút thẻ đỏ trực tiếp. VAR cũng được cho là cần can thiệp để sửa quyết định trên sân.

Tình huống Lee phạm lỗi với Valverde.

Tình huống xảy ra ngay trước mắt trọng tài Ortiz Arias. Tuy nhiên, "vị vua áo đen" chỉ cho Real Madrid hưởng đá phạt và từ chối phạt thẻ Lee Kang-in. Khi nhận chỉ thị của trọng tài Arias, Valverde lập tức quay lại phản ứng, nhưng trọng tài chính vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu.

“Đây là một sai sót rõ ràng và hiển nhiên của trọng tài. VAR lẽ ra phải can thiệp”, CTA nhấn mạnh.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Real Madrid tỏ ra phẫn nộ với Lee Kang-in, đồng thời chỉ trích trọng tài vì không truất quyền thi đấu cầu thủ người Hàn Quốc. Theo những ý kiến này, cục diện trận đấu có thể đã thay đổi nếu Atletico Madrid phải thi đấu thiếu người.

Ngoài tình huống trên, CTA cũng ghi nhận một tình huống gây tranh cãi khác của tổ trọng tài. Ở pha bóng này, trung vệ Cristian Romero có pha tranh chấp với Jude Bellingham. Ban đầu, trọng tài Arias thổi phạt Bellingham và cho Atletico hưởng đá phạt. Tuy nhiên, VAR vào cuộc do xác định có sự nhầm lẫn về cầu thủ phạm lỗi, khiến quyết định được thay đổi.

Theo CTA, Romero đã chạm bóng trước khi giẫm vào chân Bellingham. Dù pha bóng có cường độ cao và mang tính chất dễ gây tranh luận, tổ trọng tài xác định hành động của hậu vệ người Argentina chỉ ở mức liều lĩnh, chưa đủ để nhận thẻ đỏ.

Những sai sót và quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài khiến trận derby Madrid trở thành tâm điểm chú ý. Trong buổi họp báo sau trận, HLV Jose Mourinho thậm chí còn mang theo hình ảnh các tình huống gây tranh luận để bày tỏ sự bức xúc với báo giới.

Atletico Madrid là đội giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1, qua đó vươn lên vị trí thứ hai tại La Liga, kém đội dẫn đầu Barcelona 5 điểm.

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