U23 Việt Nam đối mặt thử thách tại tứ kết ASIAD 20

U23 Việt Nam bước vào lượt trận cuối bảng C với quyền tự quyết trong tay. Sau trận hòa U23 Kuwait và chiến thắng U23 Philippines, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có 4 điểm và chỉ cần một kết quả thuận lợi trước U23 Uzbekistan để chắc chắn giành quyền đi tiếp.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã không thể làm được điều đó. Hai bàn thắng của U23 Uzbekistan khiến đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh nhận thất bại 0-2. Dẫu vậy, kết quả trận đấu cùng giờ giữa U23 Philippines và U23 Kuwait đã giúp U23 Việt Nam đứng thứ hai bảng C với 4 điểm, qua đó giành quyền vào tứ kết.

Đó là kết quả tích cực sau vòng bảng, nhưng trận đấu với Uzbekistan cũng mang đến những tín hiệu cần được nhìn nhận nghiêm túc trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

U23 Việt Nam chưa có màn trình diễn hoàn toàn thuyết phục tại vòng bảng. Ảnh: CTV.

“Bài kiểm tra Uzbekistan” và những điều cần khắc phục

U23 Uzbekistan cho thấy sự khác biệt ngay từ những phút đầu tiên. Họ tổ chức phối hợp tốt, tạo sức ép và sớm có bàn mở tỷ số. U23 Việt Nam nỗ lực đáp trả, trong đó Thanh Nhàn đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị, còn Ngọc Mỹ có cú dứt điểm nguy hiểm đưa bóng đi sát cột dọc.

Những tình huống đó cho thấy U23 Việt Nam vẫn có khả năng tạo ra cơ hội, nhưng chưa đủ để duy trì sức ép liên tục lên đối thủ.

Sau khi dẫn bàn, U23 Uzbekistan kiểm soát trận đấu tốt hơn. Khi U23 Việt Nam phải đẩy cao đội hình, đội bóng Trung Á khai thác khoảng trống bằng những pha chuyển trạng thái nhanh và có thêm bàn thắng. Cách biệt 2-0 khiến nhiệm vụ tìm kiếm bàn gỡ của U23 Việt Nam trở nên khó khăn hơn, trong khi thời gian dành cho những điều chỉnh cũng không còn nhiều.

Từ trận đấu này, yêu cầu cải thiện đối với U23 Việt Nam đã trở nên cụ thể hơn. HLV Đinh Hồng Vinh thừa nhận đội cần nâng tốc độ triển khai lối chơi và khả năng khai thác các tình huống tấn công ở 1/3 cuối sân.

Đây là những yếu tố có thể quyết định khả năng cạnh tranh ở vòng loại trực tiếp. Bởi khi đối thủ tổ chức tốt và chủ động đẩy tốc độ trận đấu lên cao, việc triển khai bóng không đủ nhanh sẽ khiến U23 Việt Nam khó tạo ra những pha tấn công có chất lượng.

U23 Việt Nam cũng đã có những điểm tích cực trong chiến dịch ASIAD 20. Ảnh: CTV.

Thử thách tại tứ kết

Đối thủ của U23 Việt Nam tại tứ kết đã được xác định sau khi U23 Hàn Quốc đánh bại U23 Saudi Arabia 2-0 ở lượt cuối bảng D. Hai bàn thắng liên tiếp ở các phút 67 và 69 giúp U23 Hàn Quốc giành ngôi đầu bảng với thành tích toàn thắng.

U23 Hàn Quốc cho thấy cách tiếp cận khá kiên nhẫn trước Saudi Arabia. Sau hiệp 1 chưa thể ghi bàn, đội bóng Đông Á gia tăng sức ép, khai thác hai biên và tạo ra khác biệt trong hiệp 2. Khi đã có lợi thế, họ duy trì quyền kiểm soát và hạn chế cơ hội của đối phương.

Đó là bài toán mà U23 Việt Nam sẽ phải giải quyết bằng khả năng tổ chức của chính mình. Trước một đối thủ có thể duy trì sức ép và tăng tốc ở những thời điểm thích hợp, việc giữ được cự ly đội hình, kết nối giữa các tuyến và đưa bóng lên phía trước một cách chủ động sẽ trở nên đặc biệt quan trọng.

Vòng tứ kết cũng không cho phép U23 Việt Nam trông chờ vào những kết quả bên ngoài như ở lượt trận cuối vòng bảng. Mọi thứ sẽ được quyết định trong một trận đấu, bởi vậy khả năng ứng phó với từng thời điểm của trận đấu sẽ có ý nghĩa lớn.

Từ bài học đến hành động

Điểm đáng ghi nhận là HLV Đinh Hồng Vinh nhìn nhận khá rõ những vấn đề của đội và xác định tinh thần sẵn sàng cho bất kỳ đối thủ nào ở tứ kết. Đây là lúc Ban huấn luyện có cơ hội sử dụng quãng nghỉ để điều chỉnh những điểm chưa đạt yêu cầu sau vòng bảng.

Trận thua Uzbekistan vì thế không chỉ được nhìn ở tỷ số 0-2. Giá trị lớn hơn nằm ở việc U23 Việt Nam đã có thêm một trận đấu thực tế để nhận diện giới hạn của mình khi gặp một đối thủ có khả năng tổ chức tốt và tạo sức ép liên tục.

Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam cũng cho thấy những cơ sở nhất định để bước vào tứ kết với sự tự tin. Đội đã có những thời điểm chơi tốt, tạo được cơ hội và duy trì tinh thần thi đấu tích cực. HLV Uzbekistan Ravshan Khaydarov sau trận cũng đánh giá U23 Việt Nam là đội bóng có hệ thống, có những cầu thủ tốt và thi đấu với tính tập thể cao.

Những đánh giá đó càng đặt ra yêu cầu về sự ổn định. Một đội bóng muốn tiến sâu không chỉ cần tạo ra những thời điểm chơi tốt mà phải duy trì được chất lượng ấy trong phần lớn thời gian của trận đấu, đặc biệt trước những đối thủ có khả năng gây sức ép mạnh.

U23 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng với 4 điểm. Từ đây, thử thách lớn hơn đang chờ đợi.

Trước U23 Hàn Quốc, điều quan trọng không phải là xóa đi thất bại trước Uzbekistan mà là biến những vấn đề được nhận diện từ trận đấu ấy thành sự điều chỉnh cụ thể. Nếu làm được điều đó, tấm vé tứ kết sẽ không chỉ là điểm dừng của một mục tiêu đã hoàn thành, mà còn là cơ hội để U23 Việt Nam kiểm chứng khả năng tiến thêm một bước tại ASIAD 20.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc lúc 17h30' ngày 25/9 (giờ Việt Nam).