Chelsea đối mặt bài toán tài chính hơn 2 tỷ bảng

Chelsea có thể mất một số tiền lớn để tái thiết Stamford Bridge. Ảnh: Reuters

Theo chuyên gia tài chính Stefan Borson, Chelsea có thể phải đối mặt với hóa đơn vượt mốc 2 tỷ bảng nếu quyết định đập đi xây lại toàn bộ sân vận động Stamford Bridge. Ông nhận định phương án này "gần như bất khả thi" trong cơ cấu tài chính hiện thời của đại diện phía Tây London.

Trở ngại lớn nhất của Chelsea là nguồn vốn. Ông Borson đặt câu hỏi về tính khả thi của dự án khi "The Blues" đang gánh khoản nợ xấp xỉ 1,4 tỷ bảng: "Kế hoạch này dường như không tưởng, trừ phi có ai đó sẵn sàng chi 2 tỷ bảng mà không bận tâm thiệt hơn. Họ đang nợ 1,4 tỷ bảng, vậy khoản nợ bổ sung 2 tỷ bảng nữa sẽ lấy từ đâu?".

Hiện tại, quỹ Clearlake Capital đã nắm toàn quyền điều hành Chelsea sau khi mua lại cổ phần của Todd Boehly và Mark Walter, đồng thời ông Boehly cũng rời ghế chủ tịch. Quyền tự quyết của Clearlake được củng cố, đồng nghĩa toàn bộ gánh nặng tài chính từ việc nâng cấp sân nhà (hiện có sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi) sẽ do tập đoàn trực tiếp chi trả.

Bên cạnh áp lực tiền bạc, ban lãnh đạo Chelsea còn phải đối mặt bài toán dời sân thi đấu. Sân vận động Wembley đang được xem xét làm điểm tựa tạm thời. Một số nguồn tin cho rằng Chelsea có thể phải thi đấu xa nhà từ 7 đến 8 năm.

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