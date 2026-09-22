Xác định đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết Asiad 20

Trong hiệp một, U23 Hàn Quốc là đội chơi chủ động hơn khi liên tục gây sức ép với những pha tấn công từ hai biên. Đại diện Đông Á tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Đáng chú ý, Yang Minhyeok có tình huống dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn Al Ruwaili, trong khi hàng thủ Saudi Arabia cũng có nhiều pha giải nguy kịp thời.

Đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết là U23 Hàn Quốc - Ảnh: Korea Football

Ở chiều ngược lại, U23 Saudi Arabia cũng khiến đối thủ gặp khó khăn. Phút 14, Housa bật cao đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số. Hai đội bước vào giờ nghỉ với kết quả hòa 0-0.

Bước sang hiệp hai, U23 Hàn Quốc tăng tốc và nhanh chóng tạo ra khác biệt. Phút 67, Shin Min Ha bật cao đánh đầu từ tình huống đá phạt, mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ. Chỉ hai phút sau, Kim Myung Jun tiếp tục ghi bàn bằng một pha đánh đầu hiểm hóc, nhân đôi cách biệt.

Những phút còn lại, U23 Saudi Arabia nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Hàn Quốc. Chung cuộc, U23 Hàn Quốc giành chiến thắng 2-0, khép lại bảng D với 2 điểm tuyệt đối sau hai trận.

Theo phân nhánh tứ kết, U23 Hàn Quốc sẽ đối đầu U23 Việt Nam, đội nhì bảng C. Trong khi đó, U23 Saudi Arabia sẽ gặp U23 Uzbekistan, đội nhất bảng C, ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất ASIAD 20.