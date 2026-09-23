Đá cầu Lào Cai giành 2 huy chương tại Giải vô địch các đội mạnh quốc gia 2026

Giải vô địch Đá cầu các đội mạnh quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 16 - 22/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của 10 đoàn và hơn 200 vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố, đơn vị trong cả nước.

Tham dự giải, các vận động viên Nguyễn Thủy Tiên, Hoàng Thị Quỳnh Như, Đỗ Thị Thảo và Nguyễn Thị Huyền đại diện Lào Cai tranh tài ở các nội dung đội tuyển nữ.

Ban tổ chức trao giải cho các đội có thành tích.

Với sự phối hợp ăn ý, tinh thần thi đấu quyết tâm và nỗ lực trong từng trận đấu, các vận động viên Lào Cai đã giành Huy chương Bạc ở nội dung đội tuyển 3 nữ và Huy chương Đồng ở nội dung đội tuyển 4 nữ.

Đáng chú ý, Hoàng Thị Quỳnh Như tiếp tục có một năm thi đấu ấn tượng. Trước đó, tại Giải vô địch Đá cầu thế giới năm 2026 tổ chức tại Cộng hòa Liên bang Đức, vận động viên của Lào Cai đã xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung đội tuyển 4 nữ.

Hai tấm huy chương tại Giải vô địch Đá cầu các đội mạnh quốc gia năm 2026 là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của các vận động viên Lào Cai trong quá trình tập luyện và thi đấu, đồng thời góp phần duy trì thành tích của đá cầu Lào Cai tại các giải đấu trong nước và quốc tế.