ASIAD 2026: Việt Nam giành Huy chương Đồng đồng đội môn bắn súng

Nguyễn Thùy Trang là vận động viên Việt Nam có thành tích nổi bật nhất. Với 577 điểm, 15 lần bắn trúng hồng tâm (x), Thùy Trang đứng thứ 5 trong vòng loại và nằm trong nhóm giành quyền vào chung kết. Thành tích này giúp xạ thủ Việt Nam vượt qua nhiều đối thủ mạnh của châu Á, trong đó có những vận động viên đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Thùy Trang đi tiếp với vị trí thứ 5 ở bảng xếp hạng cá nhân vòng loại 10m súng ngắn hơi.

Dẫn đầu vòng loại là xạ thủ chủ nhà Hàn Quốc Choo Gaeun với 582 điểm và 19x. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Jiang Ranxin (Trung Quốc, 580 điểm) và Manu Bhaker (Ấn Độ, 579 điểm). Điều đó cho thấy cuộc cạnh tranh ở vòng chung kết sẽ rất khốc liệt, nhưng Thùy Trang đã tạo được vị trí thuận lợi để tiếp tục tranh chấp huy chương.

Trong khi đó, Trịnh Thu Vinh đạt 574 điểm, 19x, đứng thứ 11 và không thể lọt vào nhóm 8 vận động viên vào chung kết. Bùi Thu Thủy cũng dừng bước khi xếp thứ 25 với 568 điểm, 12x. Khoảng cách giữa các xạ thủ ở nhóm giữa khá sít sao, khiến cuộc đua giành suất chung kết trở nên đặc biệt căng thẳng.

Trịnh Thu Vinh không đạt điểm rơi phong độ

Ở nội dung đồng đội, bộ ba Việt Nam gồm Thùy Trang, Thu Vinh và Thu Thủy đạt tổng cộng 1.719 điểm, 46x, xếp thứ ba và giành Huy chương Đồng. Trung Quốc giành Huy chương Vàng với 1.735 điểm, trong khi Hàn Quốc đứng thứ hai với 1.730 điểm.

Đáng chú ý, Việt Nam bằng điểm với Ấn Độ nhưng xếp trên nhờ có số lần bắn trúng hồng tâm nhiều hơn (46 so với 44). Đây là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn đồng đều của các xạ thủ Việt Nam, đặc biệt trong một nội dung quy tụ hàng loạt vận động viên hàng đầu châu lục.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Đồng đồng đội.