Đưa đối tượng đi chấp hành án

Công an xã Ia Đal đưa đối tượng H.V.N. đi chấp hành án phạt tù.

Sau khi có quyết định của Tòa án, Công an xã Ia Đal đã làm việc với đối tượng H.V.N. để giải thích rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người phải chấp hành án theo quy định của pháp luật. Qua công tác tuyên truyền, giải thích, đối tượng đã chấp hành quyết định của Tòa án. Chiều 9-10, Công an xã Ia Đal đã đưa H.V.N. đến Phân trại tạm giam Sa Thầy thuộc Trại tạm giam số 2 (Công an tỉnh Quảng Ngãi) để thực hiện việc chấp hành án theo quy định.