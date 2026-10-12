Cứu nữ du khách Nhật Bản bị choáng, ngất khi tham quan đảo Ti Tốp

Thông tin từ cơ quan chức năng TP Quảng Ninh, vào lúc 14h hôm nay (12/10), tại đảo Ti Tốp, trên vịnh Hạ Long, Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử phối hợp với tổ y tế thường trực tại chỗ kịp thời sơ cấp cứu cho một nữ du khách nước ngoài bị choáng, ngất trong khi leo núi trên đảo.

Theo đó, trước khi xảy ra sự việc, nữ du khách quốc tịch Nhật Bản đi trên tàu QN 8446. Tuy nhiên trong khi leo núi, người này bất ngờ bị choáng, ngất và vụ việc được báo cho cơ quan chức năng.

Nữ du khách gặp nạn khi đang tham quan đảo Ti Tốp. Ảnh: Thanh Quyên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng của Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử cùng Tổ y tế thường trực 115 nhanh chóng mang theo trang thiết bị, vật tư y tế lên núi, tiếp cận người bị nạn để triển khai sơ cấp cứu.

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, sức khỏe nữ du khách dần ổn định, tỉnh táo trở lại và được hỗ trợ vận chuyển về cơ sở y tế gần nhất. Hiện, du khách đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long tiếp tục thăm khám và theo dõi sức khỏe.