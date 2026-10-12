Nón Sơn nói gì về thông tin nợ thuế 2,54 tỷ đồng?

Công ty TNHH Thời trang Nón Sơn (trụ sở chính tại 199 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TPHCM) xuất hiện trong danh sách các doanh nghiệp nợ thuế do Thuế cơ sở 3, TPHCM công bố với số thuế nợ hơn 2,54 tỷ đồng.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, ông Trần Anh Sơn là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Nón Sơn là thương hiệu hoạt động trong lĩnh vực cung ứng mũ bảo hiểm và mũ thời trang, quen thuộc với người tiêu dùng tại TPHCM.

Nón Sơn cho biết đã hoàn thành nghĩa vụ thuế nêu trên. Ảnh: Ngọc Tý

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Ngọc Tý, Giám đốc điều hành Nón Sơn, cho biết doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế được thông báo nợ. Ông Tý đồng thời cung cấp hai biên lai nộp thuế liên quan đến kỳ thuế tháng 7 và tháng 8 của công ty.

Theo ông Tý, kế toán trưởng của doanh nghiệp gặp vấn đề về sức khỏe, khiến việc thực hiện nghĩa vụ thuế bị chậm trễ. Ông cho biết doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và sẽ thực hiện đúng thời hạn kê khai thuế kỳ tháng 9/2026.

Theo thông tin trên website của doanh nghiệp, Nón Sơn hiện có 197 cửa hàng trên toàn quốc.