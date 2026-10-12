Chém biển số xe để 'khoe chiến tích', 2 thiếu niên trả giá đắt

Thông tin từ Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, Tòa án nhân dân khu vực 3 - Quảng Ninh vừa xét xử sơ thẩm vụ án “Cướp tài sản” đối với hai bị cáo B.S.T. (14 tuổi) và H.B.N. (15 tuổi).

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt B.S.T. 2 năm 9 tháng tù và H.B.N. 2 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”. Đáng chú ý, tài sản mà các bị cáo chiếm đoạt chỉ là một phần dè chắn bùn gắn biển số xe máy, trị giá 182.000 đồng.

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CAQN

Theo hồ sơ vụ án, T. và N. cùng một người khác đã bỏ học, làm thuê công việc đưa đón nhân viên cho các quán karaoke trên địa bàn phường Quang Hanh.

Trong thời gian này, nhóm thiếu niên thường xuyên xem các video trên Facebook ghi lại cảnh một số thanh niên sử dụng dao, kiếm chém biển số xe của người đi đường rồi đăng tải lên mạng xã hội “khoe chiến tích”. Từ đó, cả nhóm nảy sinh ý định làm theo.

Khoảng 0h30 ngày 24/3/2026, nhóm 3 người điều khiển xe máy ra Quốc lộ 18, mang theo một con dao dài khoảng 60cm và một chiếc ná cao su bắn đạn bi sắt có gắn ống ngắm laser. Khi phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy đi ngược chiều, nhóm này chặn đầu xe, đe dọa nếu không dừng lại sẽ bị chém. Thấy hai người bỏ chạy, các đối tượng lập tức đuổi theo, dùng ná bắn đạn bi sắt về phía nạn nhân.

Hai nam thanh niên sau đó chạy vào một quán karaoke để tránh bị tấn công. Tuy nhiên, T. tiếp tục dùng dao chém liên tiếp 6 nhát vào phần dè chắn bùn gắn biển số xe máy khiến bộ phận này đứt rời. Cả nhóm lấy phần tài sản bị chém đứt rồi rời khỏi hiện trường.

Sau khi gây án, do lo sợ bị bắt, các đối tượng bỏ trốn ra Hà Nội. Đến ngày 26/3, lực lượng Công an đã triệu tập, đưa những người liên quan về làm việc.

Đáng chú ý, video ghi lại vụ việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong dư luận.

Quá trình điều tra xác định, phần tài sản bị chiếm đoạt có giá trị 182.000 đồng. Mặc dù các bị hại không yêu cầu bồi thường thiệt hại, đồng thời có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, song hành vi của nhóm thiếu niên vẫn đủ yếu tố cấu thành tội “Cướp tài sản”.

Cơ quan chức năng xác định hành vi phạm tội thuộc trường hợp quy định tại điểm d và g, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự. Kết quả giám định cũng xác định con dao được sử dụng là loại có tính sát thương cao, còn chiếc ná thuộc nhóm vũ khí thô sơ.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ như các bị cáo chưa thành niên, thành khẩn khai báo, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tuy nhiên, xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng hình phạt tù nhằm giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Đối với người đã thành niên cùng tham gia vụ việc và người có hành vi che giấu tội phạm, cơ quan chức năng đã tách vụ án để tiếp tục xử lý theo quy định.

Theo cơ quan công an, vụ án là lời cảnh tỉnh đối với tình trạng thanh thiếu niên thiếu nhận thức pháp luật, dễ bị lôi kéo, bắt chước những hành vi bạo lực xuất hiện trên mạng xã hội. Dù tài sản bị chiếm đoạt có giá trị nhỏ, việc sử dụng hung khí đe dọa, tấn công người khác nhằm chiếm đoạt tài sản vẫn có thể bị xử lý hình sự về tội cướp tài sản.

Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quan tâm, quản lý, giáo dục con em, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và các mối quan hệ ngoài nhà trường; kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện lệch chuẩn, tránh để các em bị lôi kéo vào hành vi vi phạm pháp luật.