Pháp: Nổ súng tại trường học khiến hiệu trưởng bị thương

Văn phòng Thủ tướng cho biết tính mạng của hiệu trưởng không gặp nguy hiểm. Trong khi đó, nguồn tin từ Bộ Giáo dục cho biết 2 nhân viên nhà trường cũng bị thương trong vụ này.

Theo Bộ trưởng Giáo dục Edouard Geffray, nghi phạm là một học sinh tại trường. Phương tiện sử dụng trong vụ này là súng săn cỡ nòng 12.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc cũng như động cơ của nghi phạm.