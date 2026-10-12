Yên Mạc ra mắt mô hình “Chung tay giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tại địa phương”

Công an xã Yên Mạc và Hội Liên hiệp phụ nữ xã ký kết giao ước thi đua trong công tác triển khai thực hiện mô hình.

Tham dự lễ ra mắt có đại diện lãnh đạo một số phòng chức năng Công an tỉnh; Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Yên Mô; cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Các đại biểu dự lễ ra mắt mô hình.

Theo báo cáo của Công an xã Yên Mạc, tính đến tháng 9/2026, trên địa bàn xã có 17 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương. Xác định được vai trò nòng cốt trong công tác thi hành án hình sự và tái hoà nhập cộng đồng, Công an xã Yên Mạc và Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng mô hình “Chung tay giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tại địa phương” nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong việc quản lý, giáo dục và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Lãnh đạo UBND xã Yên Mạc phát biểu tại lễ ra mắt.

Thông qua mô hình, 100% đối tượng thuộc diện quản lý tái hòa nhập cộng đồng: người chấp hành xong án phạt tù và những trường hợp trở về địa phương sau thời gian chấp hành biện pháp xử lý tại cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng đều được tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý.

Nội dung hỗ trợ thiết thực, phù hợp với từng trường hợp như tư vấn về hôn nhân, gia đình, sức khỏe, phòng, chống các tệ nạn xã hội; giúp xây dựng ý chí, niềm tin, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập cộng đồng, nâng cao khả năng tự giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống.

Mô hình “Chung tay giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tại địa phương” xã Yên Mạc đi vào hoạt động mang lại cơ hội làm lại cuộc đời cho những người từng lỡ lầm, đồng thời khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của lực lượng Công an xã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng địa bàn an toàn, phát triển.