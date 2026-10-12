Quảng Ngãi: Khởi tố vợ chồng chủ kênh 'Già làng Tây Nguyên'

Ngày 12/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng chủ kênh “Già làng Tây Nguyên” về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, liên quan đến chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” được bảo hộ cho sản phẩm sâm Ngọc Linh.

Hai bị can gồm Dương Thị Phượng (SN 1986) và Đỗ Thành Tín (SN 1984), cùng trú tại thôn Đăk Hà 3, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố bị can chủ kênh "Già làng Tây Nguyên".

Trước đó, vào cuối tháng 8/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện tại cửa hàng Già Làng Tây Nguyên (địa chỉ 602 Phan Đình Phùng, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi), do bà Phượng làm chủ hộ kinh doanh, có các sản phẩm rượu ngâm củ sâm và sâm ngâm mật ong dán tem, nhãn mang tên “Ngọc Linh”.

Theo cơ quan chức năng, chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” đã được bảo hộ tại Việt Nam theo Quyết định số 3235/QĐ-SHTT ngày 16.8.2016 của Cục Sở hữu trí tuệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00049 cho sản phẩm sâm Ngọc Linh.

Sâm Ngọc Linh là sản phẩm đặc hữu của khu vực Kon Tum và Quảng Nam trước đây, hiện thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và TP. Đà Nẵng, được Nhà nước bảo hộ chỉ dẫn địa lý nhằm bảo đảm nguồn gốc và giá trị thương hiệu.

Theo thông tin ban đầu, vợ chồng bà Phượng mua các củ sâm không có tem truy xuất nguồn gốc, sau đó tự dán nhãn, tem mang chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” để trưng bày, quảng cáo và bán tại cửa hàng nhằm thu lợi.

Quá trình điều tra xác định, dù chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ, vợ chồng bà Phượng vẫn mua các củ sâm không có tem truy xuất nguồn gốc, sau đó tự dán nhãn, tem mang chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” để trưng bày, quảng cáo và bán tại cửa hàng nhằm thu lợi.

Ngoài ra, ông Đỗ Thành Tín còn sử dụng sức ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội YouTube và Facebook (tên "Già làng Tây Nguyên"), nơi có nhiều người theo dõi, để quay và đăng tải video quảng cáo các sản phẩm “Rượu sâm Ngọc Linh” và “Củ sâm Ngọc Linh ngâm mật ong”.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.