Xác định hỗ trợ ĐVTN phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, Đoàn xã Lệ Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình hành động cụ thể, sát với nhu cầu thực tế của tuổi trẻ.

Bí thư Đoàn xã Lệ Ninh Bùi Huy Thành cho biết, để khơi dậy tinh thần xung kích của thanh niên, Đoàn xã đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám; đồng thời kết nối, tư vấn việc làm cho học sinh, sinh viên trước khi bước vào thị trường lao động.

Đặc biệt, công tác phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội trong hoạt động nhận ủy thác cho vay vốn được xem là một trong những “đòn bẩy” quan trọng nhất. Đoàn xã thường xuyên nắm bắt tâm tư, tuyên truyền kịp thời các chính sách tín dụng ưu đãi đến ĐVTN và người dân. Tính đến nay, tổng dư nợ do Đoàn Thanh niên xã quản lý đã đạt hơn 13 tỉ đồng. Nguồn vốn được giám sát chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, tập trung chủ yếu vào phát triển kinh tế hộ gia đình, như: Chăn nuôi, trồng trọt, mở rộng dịch vụ sản xuất, kinh doanh…

Anh Nguyễn Văn Công, thôn Xuân Bắc mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp - Ảnh: L.L

Từ nguồn vốn tiếp sức kịp thời kết hợp với việc mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, trên địa bàn xã đã hình thành nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu do thanh niên làm chủ. Nhiều mô hình mang lại thu nhập từ 150-300 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương và đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội.

Tiêu biểu cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ Lệ Ninh là anh Nguyễn Văn Công, ở thôn Xuân Bắc. Rời phố về quê lập nghiệp, anh Công đã khẳng định bản lĩnh của người nông dân thời đại mới khi mạnh dạn đưa cơ giới hóa và công nghệ hiện đại vào đồng ruộng, xây dựng thành công mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Xác định muốn làm giàu bền vững phải giải phóng sức lao động bằng máy móc, anh Công chủ động tiếp cận nguồn vốn để đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất. Hiện, anh đang sở hữu dàn máy nông nghiệp trị giá trên 500 triệu đồng với 2 máy cày công suất lớn phục vụ làm đất và 1 máy gặt đập liên hợp. Hệ thống máy móc này không chỉ giúp gia đình canh tác hiệu quả 6ha lúa mà còn hỗ trợ bà con trong vùng thu hoạch nhanh gọn, hạn chế tối đa thiệt hại do thời tiết bất lợi.

Không dừng lại ở cơ giới hóa truyền thống, năm 2026, anh Công tiếp tục tạo bước đột phá khi góp vốn cùng anh Dương Văn Tý đầu tư máy bay không người lái (Drone) nông nghiệp trị giá 400 triệu đồng. Anh Công chia sẻ: “Nhờ có Drone, việc gieo sạ, phun thuốc trở nên đồng đều, hạt lúa chắc mẩy hơn hẳn làm thủ công. Công nghệ này giúp người nông dân đỡ vất vả mà năng suất, chất lượng nông sản lại nâng cao rõ rệt”.

Song hành với trồng trọt, anh Công còn khéo léo vận hành mô hình kinh tế tuần hoàn để tối ưu hóa lợi nhuận. Trên trang trại của mình, anh duy trì quy mô 2.000 con vịt thịt mỗi lứa, xuất bán đều đặn 3 lứa/năm; đồng thời tận dụng diện tích mặt nước sẵn có để nuôi đa dạng các loại thủy sản, như: Cá lóc, cá rô đầu vuông, cá chép, cá trắm... Mô hình mang lại thu nhập ổn định trên 250 triệu đồng/năm, tạo nguồn lực để anh tiếp tục tái đầu tư, mở rộng sản xuất.

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ trực tiếp, Đoàn xã Lệ Ninh luôn chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN thông qua các diễn đàn đối thoại. Điển hình là việc phối hợp với UBND xã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên năm 2026 với chủ đề: “Vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền 2 cấp”. Hội nghị đã trở thành cầu nối quan trọng giúp chính quyền trực tiếp lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho ĐVTN, đồng thời mở ra nhiều hướng đi mới trong định hướng nghề nghiệp, tiếp cận vốn vay và chuyển đổi số cho ĐVTN trên địa bàn.

Theo Bí thư Đoàn xã Lệ Ninh Bùi Huy Thành, thời gian tới, Đoàn xã tiếp tục tuyên truyền, định hướng thanh niên phát triển kinh tế phù hợp với tiềm năng địa phương. Đồng thời, tăng cường kết nối các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, mở rộng đầu ra cho sản phẩm và chú trọng xây dựng các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị. Những nỗ lực này không chỉ nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản địa phương mà còn tạo nền tảng vững chắc để các mô hình khởi nghiệp của thanh niên phát triển bền vững, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại Lệ Ninh.