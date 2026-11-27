Danh mục được đề xuất miễn thuế bao gồm nhiều mặt hàng chủ lực như trái cây, cao su, máy tính và sản phẩm điện tử. Bangkok đang tiếp tục vận động để mở rộng diện miễn thuế, trong khi mức thuế 18% được đề cập trong đề xuất của Mỹ hiện chưa có hiệu lực.

Quang cảnh cảng hàng hoá tại California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 27/11, Phó phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, bà Lalida Pholwitthaya cho biết Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đề xuất áp mức thuế nhập khẩu bổ sung không quá 18% đối với hàng hóa Thái Lan trong khuôn khổ cuộc điều tra theo Điều 301 về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất mang tính cơ cấu. Kèm theo đề xuất là danh mục hơn 2.000 mặt hàng được xem xét miễn khoản thuế bổ sung này.

Theo số liệu của Cục Ngoại thương Thái Lan, danh mục miễn thuế trước đó có tổng kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ trong năm 2025 đạt hơn 45 tỷ USD, tương đương khoảng một nửa tổng giá trị xuất khẩu của Thái Lan sang thị trường này. Các mặt hàng đáng chú ý gồm sầu riêng, măng cụt, xoài, dứa, dừa, cao su tự nhiên, máy tính, máy tính xách tay, ổ cứng, điện thoại thông minh, bảng mạch điện tử, vàng và một số nguyên liệu công nghiệp.

Tuy nhiên, việc miễn thuế chỉ áp dụng đối với khoản thuế bổ sung theo Điều 301, không đồng nghĩa hàng hóa được miễn toàn bộ thuế nhập khẩu tại Mỹ. Các mặt hàng vẫn phải chịu thuế suất thông thường và những biện pháp thương mại khác nếu có.

Bộ Thương mại Thái Lan đang đề nghị bổ sung khoảng 15 nhóm hàng vào danh mục miễn thuế, trong đó có gạo, tôm, cá và thủy sản, tinh bột sắn, thức ăn chăn nuôi và găng tay cao su. Đây là những mặt hàng có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu và sinh kế của nông dân, doanh nghiệp Thái Lan.

Chính phủ Thái Lan dự kiến gửi ý kiến tới USTR trước ngày 5/1/2027, trước khi quá trình tham vấn công khai bắt đầu ngày 25/1/2027. Bangkok khẳng định mức thuế 18% hiện vẫn chỉ là đề xuất. Trong thời gian chờ quyết định cuối cùng của Mỹ, các mặt hàng thuộc diện áp dụng nhưng chưa được miễn thuế tiếp tục chịu mức thuế bổ sung 12,5% theo Điều 301.