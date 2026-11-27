Đồng chí Triệu Ngọc Trung, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hội thảo. Tham dự có đại diện các sở, ngành; các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ và đại diện 21 xã, phường có vườn cây ăn quả đẹp được công nhận năm 2026.

Đồng chí Triệu Ngọc Trung, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu.

Bắc Ninh có diện tích trồng cây ăn quả lớn với gần 53 nghìn ha, đứng thứ 8 cả nước. Nhiều vùng sản xuất cây ăn quả tập trung với các sản phẩm chủ lực như: Vải thiều, cam, bưởi, táo, ổi... ; trong đó, riêng vải thiều gần 30 nghìn ha, lớn nhất cả nước.

Tuy nhiên, vào chính vụ, sản lượng trái cây thu hoạch lớn trong khi thời gian bảo quản quả tươi có hạn, gây áp lực đối với khâu tiêu thụ. Việc ứng dụng công nghệ mới trong bảo quản, chế biến sau thu hoạch có ý nghĩa quan trọng nhằm giảm tổn thất, kéo dài thời gian tiêu thụ, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Huyền, Trường Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên) tham luận về chính sách tín dụng thúc đẩy hoạt động đầu tư công nghệ trong bảo quản và chế biến nông sản.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp tập trung đề xuất nhiều giải pháp công nghệ mới giúp kéo dài thời gian bảo quản, giảm tổn thất và nâng cao giá trị trái cây chủ lực như: Phát triển logistics chuỗi lạnh và kho lạnh thông minh; ứng dụng công nghệ màng phủ sinh học trong bảo quản cam, bưởi; công nghệ sấy thăng hoa sản xuất trái cây sấy giòn cao cấp; khai thác phụ phẩm từ chế biến trái cây để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng.

Cùng đó là các giải pháp ứng dụng hệ thống cảm biến giám sát nhiệt độ, độ ẩm từ xa trong bảo quản nông sản; lựa chọn công nghệ sấy phù hợp với từng loại trái cây; quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc gắn với xây dựng thương hiệu nông sản phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Nội dung thảo luận cũng tập trung vào những khó khăn trong bảo quản, chế biến nông sản tại các vùng trồng; điều kiện ứng dụng, chi phí đầu tư, vận hành thiết bị và khả năng chuyển giao công nghệ phù hợp với quy mô sản xuất của các hợp tác xã, nhà vườn.

Phát biểu tại đây, đồng chí Triệu Ngọc Trung nhấn mạnh, việc ứng dụng công nghệ bảo quản, chế biến nông sản phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, phù hợp với đặc tính từng loại nông sản, quy mô sản xuất, khả năng đầu tư và nhu cầu thị trường, lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo.

Các địa phương cần rà soát, đánh giá thực trạng bảo quản, chế biến nông sản tại các vùng sản xuất tập trung, xác định những khâu còn hạn chế, gây tổn thất sau thu hoạch để lựa chọn công nghệ phù hợp. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn chủ động tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, chú trọng đầu tư công nghệ gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục kết nối, hỗ trợ chuyển giao, xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ hiệu quả trong chế biến nông sản. Qua đó góp phần giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của nông sản Bắc Ninh, tăng thu nhập cho người dân.