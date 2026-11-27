Một công trình khai thác dầu khí tại Biển Bắc, ngoài khơi Scotland. (Ảnh: AFP)

Khi khoản lỗ trở thành tài sản

Thông thường, khi mua lại một doanh nghiệp dầu khí, nhà đầu tư quan tâm trước hết đến trữ lượng, sản lượng khai thác và khả năng sinh lời của các mỏ dầu khí. Tuy nhiên, tại Biển Bắc, những khoản lỗ từ các năm trước và quyền được hoàn thuế liên quan đến chi phí tháo dỡ công trình dầu khí đang trở thành những yếu tố có giá trị trong các thương vụ mua bán.

Ngày 18/11/2026, khoảng 400 nhân viên của EnQuest được thông báo về việc công ty được bán cho Neo Next+. Theo ông John Knight, Chủ tịch điều hành Neo Next+, EnQuest có hơn 3 tỷ USD khoản lỗ lũy kế nhưng chưa thể tận dụng hiệu quả do sản lượng khai thác chỉ khoảng 31.000 thùng/ngày. Trong khi đó, Neo Next+ có sản lượng khoảng 250.000 thùng/ngày. Việc tiếp quản EnQuest không chỉ giúp doanh nghiệp có thêm trữ lượng dầu khí và phương tiện vận chuyển mà còn tạo cơ hội sử dụng những khoản lỗ trước đây để giảm lợi nhuận chịu thuế.

Hiểu đơn giản, theo quy định về thuế của Anh, doanh nghiệp dầu khí có thể sử dụng những khoản lỗ từ các năm trước để khấu trừ vào lợi nhuận chịu thuế. Khi một doanh nghiệp có nhiều khoản lỗ nhưng lợi nhuận thấp kết hợp với một doanh nghiệp đang làm ăn có lãi, những khoản lỗ tưởng chừng không còn giá trị có thể trở thành công cụ giúp giảm số thuế phải nộp, nếu đáp ứng các điều kiện của pháp luật.

Làn sóng thâu tóm tăng tốc sau khi Chính phủ Anh liên tục nâng thuế đối với ngành dầu khí. Năm 2022, Anh bắt đầu áp dụng thuế đối với lợi nhuận bất thường của các doanh nghiệp dầu khí. Đến năm 2024, Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves nâng tổng mức thuế đối với lợi nhuận từ hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi lên 78%, đồng thời kéo dài thời hạn áp dụng thuế phụ thu đến năm 2030. Trong năm 2026, giá trị các thương vụ mua bán và sáp nhập dầu khí có liên quan đến doanh nghiệp Anh đã vượt 20 tỷ USD, cao hơn mức 16,5 tỷ USD của năm 2025.

Hợp nhất để giảm thuế

Một ví dụ điển hình là Adura, liên doanh giữa Shell và Equinor được thành lập vào tháng 12/2025. Shell có sản lượng khai thác tại Anh hơn 100.000 thùng/ngày, tạo ra lợi nhuận nhưng phải chịu mức thuế lên tới 78%. Trong khi đó, Equinor chỉ khai thác khoảng 38.000 thùng/ngày nhưng có khoản lỗ lũy kế ước tính 5,7 tỷ bảng. Việc hợp nhất hoạt động của hai doanh nghiệp tạo điều kiện để Adura sử dụng các khoản lỗ của Equinor nhằm giảm lợi nhuận chịu thuế từ những mỏ dầu lâu năm của Shell. Các nhà phân tích ước tính thương vụ này có thể giúp giảm khoảng 1,3 tỷ bảng tiền thuế phải nộp tại Anh, dù Shell không đồng tình với con số trên.

Mô hình tương tự cũng xuất hiện trong thương vụ hợp nhất giữa Repsol của Tây Ban Nha và NEO Energy, sau đó có thêm sự tham gia của TotalEnergies của Pháp. Việc tập hợp các tài sản dầu khí dưới một doanh nghiệp chung là Neo Next+ tạo điều kiện sử dụng các khoản lỗ từ nhóm tài sản này để bù trừ lợi nhuận chịu thuế từ nhóm tài sản khác.

Gánh nặng từ những mỏ dầu cũ

Ngoài các khoản lỗ, một yếu tố rất quan trọng trong các thương vụ thâu tóm dầu khí tại Biển Bắc là quyền được hoàn thuế khi đóng cửa mỏ và tháo dỡ công trình. Sau hàng chục năm khai thác, nhiều mỏ dầu khí tại đây đang dần cạn kiệt. Các doanh nghiệp phải chuẩn bị những khoản tiền lớn để đóng giếng, tháo dỡ giàn khoan và xử lý hệ thống cơ sở hạ tầng không còn sử dụng.

Đạo luật Tài chính năm 2019, được ban hành dưới thời Thủ tướng Theresa May, cho phép bên mua tài sản dầu khí kế thừa một phần lịch sử nộp thuế của bên bán theo những điều kiện nhất định. Cơ chế này giúp bên mua có thể được hoàn một phần số thuế đã nộp trước đây để bù đắp chi phí tháo dỡ công trình. Vì vậy, những tài sản dầu khí có lịch sử đóng thuế lớn cũng có thể trở thành mục tiêu thâu tóm hấp dẫn. Thương vụ Ithaca Energy mua lại các tài sản thăm dò, khai thác dầu khí của Eni tại Anh vào cuối năm 2024 là một ví dụ về việc tận dụng lợi thế quy mô và các cơ chế hoàn thuế liên quan đến chi phí tháo dỡ.

Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách Anh (OBR) dự báo làn sóng sáp nhập trong ngành dầu khí Biển Bắc có thể khiến ngân sách nước này giảm thu khoảng 2,1 tỷ bảng trong những năm tới. Trong khi đó, công ty tư vấn Redwater Insights ước tính tổng chi phí tháo dỡ các công trình dầu khí tại Biển Bắc có thể lên tới ít nhất 45 tỷ bảng. Bà Olivia Lunn, chuyên gia pháp lý của Redwater, cảnh báo các quy định về thuế hiện nay có thể tạo ra những động lực không phù hợp cho các thương vụ mua bán, khi lợi ích tài chính từ việc chuyển giao các khoản thuế và nghĩa vụ tháo dỡ trở thành yếu tố thúc đẩy giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài chiếm ưu thế

Một diễn biến đáng chú ý khác là sự gia tăng hiện diện của các nhà đầu tư nước ngoài trong ngành dầu khí Biển Bắc của Anh. Neo Next+ có trụ sở tại London nhưng có sự tham gia của TotalEnergies của Pháp, Repsol của Tây Ban Nha và quỹ đầu tư tư nhân HitecVision của Na Uy. Ithaca Energy có các nhà đầu tư lớn đến từ Israel và Italy, trong khi cổ đông lớn nhất của Serica Energy là Mercuria Energy, có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ.

Làn sóng thâu tóm có thể tiếp tục gia tăng khi BP đang lên kế hoạch bán toàn bộ tài sản dầu khí còn lại tại Biển Bắc sau những bất đồng liên quan đến chính sách thuế của Chính phủ Anh. Thời hạn nhận hồ sơ đấu thầu dự kiến vào đầu tháng 12/2026. Nếu được thực hiện, đây có thể là một trong những thương vụ lớn nhất của ngành dầu khí Biển Bắc, đồng thời làm thay đổi thêm cơ cấu sở hữu các tài sản dầu khí của Anh.

Nh.Thạch