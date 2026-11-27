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Sáng nay, hầu hết các thương hiệu vàng trong nước tăng giá giao dịch các sản phẩm vàng, tuy nhiên cũng có một số nhà vàng giữ nguyên hoặc giảm giá mua bán ngược chiều thế giới.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 27/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 130,5-135,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 11 giờ ngày 27/11.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 129,3 triệu đồng/lượng, bán ra 135,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua-bán ở mức 6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 129,8 triệu đồng/lượng và bán ra 134,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 5 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 128,5-133,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 129-134 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so chốt phiên hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 129-134 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 5 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 126,3 triệu đồng/lượng và bán ra mức 132,5 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 6,2 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ ngày 27/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 44,9 USD/ounce so chốt phiên hôm qua, lên mức 3.632,9 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay thế giới sáng nay tiếp tục tăng sau đợt giảm mạnh liên tiếp trong bối cảnh thị trường ngày càng chắc chắn về việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) tiếp tục tăng lãi suất và đồng USD mạnh lên đã gây áp lực lên kim loại quý.

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Các chuyên gia phân tích thị trường tại FOREX.com cho rằng sự ổn định của giá vàng là tín hiệu đáng khích lệ, dù chưa đủ cơ sở để khẳng định áp lực bán đã chấm dứt khi thị trường chứng khoán vẫn chứng kiến những phiên bán tháo liên tiếp.

Tâm điểm chú ý của thị trường tuần tới là báo cáo việc làm của Mỹ, dự kiến công bố ngày 4/12.

Nếu số liệu việc làm phù hợp hoặc vượt kỳ vọng, khả năng FED tăng lãi suất vào tháng 1 sẽ cao hơn, gây thêm sức ép lên giá vàng. Ngược lại, dữ liệu yếu hơn dự báo có thể tạo động lực cho đà phục hồi của kim loại quý này.

Sáng nay, chỉ số USD-Index ở mức 103,71 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống mức 4,901%; chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn; giá dầu thế giới tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông, giao dịch quanh mức 92,31 USD/thùng đối với dầu Brent và 85,76 USD/thùng với dầu WTI.