Anh Hoàng Thanh Hải, Giám đốc HTX Hải Nông. Ảnh: V.Phong

HTX đã kết hợp với Trung tâm Khuyến nông huyện Củ Chi nay là Trung tâm Khuyến nông các xã, tổ chức các lớp tập huấn, dạy nghề cho nông dân trồng trọt theo hướng canh tác hữu cơ, VietGap cho các thành viên HTX và các hộ liên kết sản xuất nhằm nâng cao tay nghề kỹ thuật trồng trọt, sử dụng phân thuốc bảo vệ thực vật.

Về trình độ, kỹ năng và tư duy sản xuất của các thành viên HTX khi tham gia sản xuất đã thay đổi rõ rệt. Người nông dân đã nhận thức được việc dùng phân hữu cơ vi sinh để trồng trọt giảm các loại phân hóa học, từ đó cây trồng cho năng suất cao và bền vững

Các sản phẩm rau của HTX được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ với nhiều loại rau ăn lá như rau ngót, mồng tơi, cải…., rau ăn quả: bầu, bí, dưa leo….Bên cạnh đó HTX còn cung cấp hạt giống, cây giống và cây dược liệu.

Các em học sinh của các trường tham quan, trải nghiệm mô hình trồng rau sạch của HTX Hải Nông. Ảnh: V.Phong

Kênh tiêu thụ của HTX hiện nay được phân phối chủ yếu qua hệ thống siêu thị, bếp ăn công nghiệp, trường học và các công ty thương mại.

Để kịp bắt nhịp với công nghệ số, công nghệ điện tử, HTX đã và đang triển khai tuyển dụng và đào tạo thêm các bạn có trình độ và chuyên môn để phụ trách và phát triển thương mại điện tử đảm bảo đầu ra cho các thành viên tham gia sản xuất.