Trần Quảng Vũ (Chen Guangyu) - “thần đồng AI” Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của giới công nghệ sau khi rời Moonshot AI ở tuổi 17.

Theo nguồn tin trong ngành được Guancha dẫn hồi tháng 10/2026, nhân tài trẻ này đã gia nhập Discovery Loop, một startup AI mới thành lập tại Mỹ, quy tụ nhiều tên tuổi từng giữ vị trí quan trọng tại Google.

Discovery Loop được dẫn dắt bởi Jeff Dean, cựu nhà khoa học trưởng Google; Sanjay Ghemawat, người tham gia xây dựng hạ tầng điện toán phân tán thời kỳ đầu của Google; Oriol Vinyals, nhà nghiên cứu chủ chốt tại Google DeepMind; và Lê Viết Quốc, một trong những thành viên sáng lập Google Brain.

Trần Quảng Vũ (Chen Guangyu) - “thần đồng AI” Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của giới công nghệ sau khi rời Moonshot AI.

Trần Quảng Vũ sinh năm 2009, bắt đầu tìm hiểu các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) khoảng một năm trước, sau khi tham gia cuộc thi lập trình dành cho học sinh trung học. Tại đây, anh được giám khảo Đổng Khoa Hàm (Dong Kehan) truyền cảm hứng và định hướng theo đuổi lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Đến tháng 3 năm nay, Trần Quảng Vũ cùng Tô Kiếm Lâm (Su Jianlin), nhà nghiên cứu thuật toán nổi tiếng của Kimi, và Trương Vũ (Zhang Yu), tác giả chính của kiến trúc Kimi Linear, công bố nghiên cứu mang tên Attention Residuals. Công trình sau đó được Elon Musk "để ý" và công khai dành lời khen trên mạng xã hội X.

Theo Guancha, Moonshot AI đã ứng dụng nghiên cứu này vào Kimi K3, góp phần phát triển mô hình AI có quy mô 2.800 tỷ tham số. Đây được xem là một trong những dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp nghiên cứu của Trần Quảng Vũ, giúp tên tuổi anh nhanh chóng lan rộng trong cộng đồng công nghệ Trung Quốc. Truyền thông nước này cũng gọi anh bằng biệt danh "thần đồng AI 17 tuổi".

Ngày 15/10, Trần Quảng Vũ bất ngờ đăng thông báo chia tay Kimi trên mạng xã hội. Anh mô tả giai đoạn làm việc tại đây là "quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời", đồng thời cảm ơn công ty vì đã đặt niềm tin và trao cơ hội cho mình khi mới 16 tuổi. Ngay sau đó, những đồn đoán về bến đỗ mới của Trần Quảng Vũ bắt đầu xuất hiện.

Trên mạng xã hội, Sholto Douglas, nhà nghiên cứu của Anthropic, công khai mời anh đến San Francisco. Thần đồng AI cho biết anh sắp đến San Francisco nhưng sẽ không gia nhập Anthropic.

Đội ngũ sáng lập Discovery Loop gồm các cựu kỹ sư, lãnh đạo mảng AI của Google. Ảnh: Discovery Loop.

Đến ngày 20/10, một tài khoản chuyên theo dõi biến động nhân sự và hoạt động của các công ty AI đăng thông tin khẳng định Trần Quảng Vũ đã gia nhập Discovery Loop. Tuy nhiên, cả doanh nghiệp nói trên và nhân tài người Trung Quốc chưa chính thức xác nhận.

Discovery Loop được thành lập bởi Jeff Dean, cựu nhà khoa học trưởng Google; Sanjay Ghemawat, người tham gia xây dựng hạ tầng điện toán phân tán thời kỳ đầu của Google; Oriol Vinyals, nhà nghiên cứu chủ chốt tại Google DeepMind; và Lê Viết Quốc, một trong những thành viên sáng lập Google Brain.

Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư tiếp tục đổ vào AI, những startup dẫn dắt bởi các chuyên gia hàng đầu như Discovery Loop đang trở thành mục tiêu săn đón của giới đầu tư. Tháng 9, Business Insider đưa tin Jeff Dean đang tìm kiếm nguồn vốn cho Discovery Loop, với mức định giá kỳ vọng vào khoảng 50 tỷ USD.