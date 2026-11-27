Gần 50 văn bản từ nghị định đến thông tư và cơ chế

Từ năm 2025 đến nay, giáo dục đại học đã cơ bản hoàn thành việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước: Nghị quyết số 71-NQ/TW đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 57 - NQ/TW đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1810/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, từ đây, những điểm nghẽn về sự manh mún, phân tán nguồn lực và huy động đội ngũ đang dần được tháo gỡ qua hệ thống gần 50 văn bản từ nghị định đến thông tư và cơ chế quản lý dựa trên dữ liệu chuẩn hóa cơ sở giáo dục đại học.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo phát biểu tham luận tại Hội thảo Giáo dục năm 2026. Ảnh: Phạm Thắng

Có thể nói, giáo dục đại học đã cơ bản hoàn thiện khung thể chế và đang chuyển sang thực thi quyết liệt, bảo đảm nguồn lực, hướng tới cung cấp chủ động nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Yêu cầu hiện nay là thực thi đồng bộ, đầu tư đúng ưu tiên và đánh giá bằng chất lượng nhân lực, hiệu quả sử dụng và đóng góp xã hội của người tốt nghiệp. Hoàn thiện bộ chỉ số và cơ chế kết nối dữ liệu liên ngành sẽ tạo công cụ thiết thực để theo dõi, điều chỉnh và nâng trách nhiệm giải trình trong toàn hệ thống.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo dẫn chứng chuỗi chính sách sẽ có tác động trực tiếp thúc đẩy giáo dục đại học thời gian tới như: Nghị định 179/2026/NĐ-CP quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Nghị định số 334/2026/NĐ-CP quy định về tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian. Nghị định số 361/2026/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và kiểm định chất lượng giáo dục.

Cùng với Kết luận 105-KL/TWvề thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững và cơ chế phân tầng gắn với sắp xếp cơ sở giáo dục đại học theo Kế hoạch 06-KH/TW..., sẽ tạo trục liên kết xuyên suốt từ đào tạo nguồn, tự chủ cơ sở giáo dục đến quản trị dữ liệu và trọng dụng nhân tài mũi nhọn.

Sứ mạng gắn với đầu tư

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo cho rằng, ở khâu tổ chức thực hiện, trọng tâm chuyển đổi nằm ở liên kết dữ liệu và đo lường nhằm hình thành bản đồ nhân lực quốc gia về đào tạo, đặt hàng và giao nhiệm vụ theo quy hoạch ngành nghề.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện bộ chỉ số phát triển giáo dục quốc gia và nền tảng số quản trị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dựa trên dữ liệu và kết quả từ địa phương và mỗi trường học.

Các đại biểu tham dự Hội thảo Giáo dục 2026. Nguồn: quochoi.vn

Cùng với sự phối hợp giữa các bộ, ngành và định hướng phân bổ nguồn lực gắn với hạ tầng giáo dục đại học theo sứ mạng, mục tiêu, chất lượng và hiệu quả trong thời gian tới, giáo dục đại học sẽ bước vào giai đoạn mới với tinh thần quyền được thực thi, nguồn lực được bảo đảm.

Từ đây, đặt mục tiêu đến năm 2035, năng lực của hệ thống phải được thể hiện ở chất lượng nhân lực, đội ngũ nhân tài, khả năng nghiên cứu và làm chủ công nghệ, cơ hội học tập và đóng góp cho phát triển vùng, ngành.

"Khi sứ mạng gắn với đầu tư, quyền tự chủ gắn với trách nhiệm, đào tạo gắn với sử dụng nhân lực và dữ liệu được dùng để điều chỉnh quyết định, giáo dục đại học sẽ phát huy vai trò hạ tầng tri thức chiến lược quốc gia, từng bước vào nhóm dẫn đầu khu vực, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045", GS. TS Nguyễn Tiến Thảo tin tưởng.