KN Holdings và Vietcombank vừa ký thỏa thuận hợp tác toàn diện, phối hợp thu xếp vốn, cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các dự án bất động sản, năng lượng tái tạo, khu công nghiệp, logistics

Thỏa thuận ký kết ngày 25/11, mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sau gần hai thập kỷ đồng hành.

Theo thỏa thuận, Vietcombank và KN Holdings ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau phù hợp với nhu cầu và quy định của mỗi bên. Với kinh nghiệm là ngân hàng đầu mối thu xếp vốn cho nhiều dự án quy mô lớn, Vietcombank sẽ phối hợp xây dựng các giải pháp tài chính phù hợp với những lĩnh vực đầu tư cốt lõi của KN Holdings, bao gồm bất động sản, dịch vụ, năng lượng tái tạo, hạ tầng khu công nghiệp và logistics.

Tổng Giám đốc Vietcombank Lê Quang Vinh và Anh hùng Lao động Lê Nữ Thùy Dương - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc KN Holdings ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Song song, Vietcombank sẽ hỗ trợ KN Holdings kết nối với các định chế và nhà đầu tư quốc tế, giúp doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp tài chính ngay từ khi tìm hiểu cơ hội đầu tư tại các khu công nghiệp của tập đoàn.

Đại diện Vietcombank cho biết: “Với thỏa thuận lần này, Vietcombank sẽ cùng KN Holdings xây dựng phương án tài chính bám sát tiến độ đầu tư và dòng tiền của từng dự án. Chúng tôi cũng sẽ phát huy mạng lưới đối tác quốc tế để hỗ trợ tập đoàn tiếp cận các nguồn vốn phù hợp và kết nối với những nhà đầu tư có kế hoạch sản xuất, kinh doanh dài hạn tại Việt Nam".

Với thế mạnh trong lĩnh vực ngân hàng và đầu tư đa ngành, Vietcombank và KN Holdings đã, đang thể hiện rõ vai trò tiên phong thông qua những hoạt động cụ thể, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững và hội nhập của đất nước.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu tại sự kiện.

Qua hơn sáu thập kỷ hoạt động, Vietcombank là một trong những định chế hàng đầu Việt Nam và là đối tác tài chính chiến lược của nhiều doanh nghiệp lớn. Ngân hàng giữ thị phần dẫn đầu tại Việt Nam về thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và kinh doanh ngoại tệ. Với kinh nghiệm thu xếp vốn cho các công trình trọng điểm trong lĩnh vực giao thông, công nghiệp và năng lượng, cùng mạng lưới 1.200 ngân hàng đại lý toàn cầu, Vietcombank kết nối nhu cầu đầu tư dài hạn của doanh nghiệp với các nguồn vốn trong và ngoài nước. Ngân hàng cũng mở rộng tài trợ cho các dự án xanh, với dư nợ tín dụng xanh tăng hơn bốn lần trong giai đoạn 2020-2025.

Khởi nguồn từ năm 1978, KN Holdings khẳng định vị thế của một tập đoàn kinh tế đa ngành. Trong lĩnh vực bất động sản, KN Holdings hợp tác cùng các đối tác quốc tế uy tín triển khai nhiều dự án cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh, kiến tạo đại đô thị biển CaraWorld Cam Ranh gần 800ha. Ở mảng dịch vụ, tập đoàn vận hành hệ sinh thái nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế như sân Golf Long Thành, KN Golf Links và Wyndham Grand Cam Ranh. Đối với năng lượng tái tạo, KN Holdings đưa vào vận hành 3 nhà máy điện mặt trời tổng công suất 200 MWp cùng danh mục dự án mới với tổng công suất dự kiến 3.830 MWp, góp phần thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh. Với khu công nghiệp và logistics, KN Holdings đầu tư dự án KNIC Nam Long Thành và KNIC Đông Long Thành tại Đồng Nai theo định hướng xanh, thông minh, tích hợp hạ tầng hiện đại và kết nối chuỗi cung ứng, qua đó thu hút đầu tư, tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.

Quan hệ hợp tác giữa Vietcombank và KN Holdings bắt đầu từ năm 2006, khi Vietcombank cung cấp dịch vụ ngân hàng cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành - Công ty thành viên của KN Holdings. Tháng 12/2025, Vietcombank tham gia tài trợ tín dụng hạ tầng Khu công nghiệp Bàu Cạn-Tân Hiệp giai đoạn 1 tại Đồng Nai đánh dấu bước mở rộng quan hệ giữa hai bên.

Đại diện KN Holdings cho biết: “Với tiềm lực và thế mạnh của mỗi bên, sự hợp tác giữa KN Holdings và Vietcombank sẽ góp phần thúc đẩy các dự án đầu tư có chất lượng, thu hút nguồn lực trong và ngoài nước, tạo thêm việc làm và đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế-xã hội; qua đó, cùng đóng góp vào mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước, vì một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, thịnh vượng".

Tiếp nối gần hai thập kỷ đồng hành, việc mở rộng hợp tác giữa Vietcombank và KN Holdings thể hiện sự chủ động của hai doanh nghiệp trong việc gắn năng lực thu xếp vốn với nhu cầu phát triển hạ tầng công nghiệp. Thông qua các dự án cụ thể, hai bên hướng tới phát triển các khu công nghiệp xanh, thông minh, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao và đóng góp vào tăng trưởng dài hạn.