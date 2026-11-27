Xã Tân Minh đang tập trung khai thác lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ

Phát huy lợi thế, tạo động lực phát triển

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển các xã ở Lâm Đồng được mở rộng, đồng thời đặt ra yêu cầu mới trong tổ chức sản xuất, khai thác tiềm năng và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới (NTM).

Tại khu vực phía Đông của tỉnh, xã Tân Minh đang tập trung khai thác lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Đây là địa phương được thành lập trên cơ sở hợp nhất thị trấn Tân Minh, xã Tân Đức và xã Tân Phúc trước đây.

Với mục tiêu tạo thêm dư địa trong tổ chức không gian phát triển và kết nối hiệu quả các khu vực sản xuất, xã chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao chất lượng, phát triển sản xuất bền vững và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Đến nay, địa phương có nhiều sản phẩm được thị trường đánh giá cao, trong đó 2 sản phẩm OCOP đạt 3 sao là xoài Suối Giêng và xoài Ngọc Tân Phúc tiếp hướng đến mục tiêu nâng hạng sản phẩm.

Vẻ đẹp của đồi cát ở Khu du lịch Bàu Trắng, xã Hòa Thắng

Cũng ở khu vực phía Đông, xã Hòa Thắng - một địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, thủy sản, chế biến và dịch vụ cũng đang tập trung cho các hoạt động phát triển, tạo sinh kế và việc làm cho người dân. UBND xã Hòa Thắng cho biết, trong 10 tháng năm 2026, sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản địa phương đạt khoảng 850 tấn, sản lượng nước mắm đạt 635.000 lít.

Bên cạnh phát triển kinh tế, Hòa Thắng còn chú trọng những phần việc gắn với xây dựng cảnh quan và nâng cao ý thức cộng đồng. Tiêu biểu là mô hình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” tại thôn Hồng Thắng. Trên tuyến đường dài khoảng 2 km, địa phương đã vận động lắp đặt 90 cột cờ đồng bộ, kết hợp với mô hình “Thắp sáng đường quê” và tuyên truyền thu gom rác tái chế.

Những việc làm tuy không lớn về quy mô nhưng mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo diện mạo khang trang cho khu dân cư, khơi dậy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của người dân trong xây dựng môi trường sống.

Người dân xã Phan Sơn ứng dụng máy móc, thiết bị vào sản xuất nông nghiệp

Ở địa bàn vùng cao, xã Phan Sơn lại lựa chọn hướng phát triển gắn với sinh kế và điều kiện sản xuất của người dân. Phan Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Phan Sơn và Phan Lâm trước đây, địa phương có diện tích tự nhiên hơn 584 km², dân số trên 7.400 người.

Địa bàn rộng, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong khi nông nghiệp và chăn nuôi vẫn là nguồn sinh kế chủ yếu. Vì vậy, xây dựng NTM tại đây được gắn với tổ chức lại sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình và từng bước hoàn thiện hạ tầng thiết yếu.

Xã Phan Sơn trưng bày sản phẩm nông nghiệp địa phương

Trên cơ sở đó, xã chú trọng tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua các hợp tác xã. Hợp tác xã Lúa mẹ Phan Lâm hiện đã ký kết liên kết sản xuất giống lúa ST25 theo tiêu chuẩn hữu cơ. Mô hình không chỉ tạo đầu ra ổn định hơn cho sản phẩm mà còn khuyến khích người dân thay đổi phương thức canh tác, chú trọng chất lượng và hiệu quả kinh tế.

Nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân

Đối với các xã, nếu phát triển sản xuất tạo nền tảng cho kinh tế nông thôn thì đầu tư hạ tầng, thực hiện chính sách an sinh và cải thiện điều kiện sinh hoạt là những yếu tố góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Vì thế, chương trình xây dựng NTM được các địa phương triển khai gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội. Các xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I từ năm 2026 - 2030.

Một góc xã Tân Minh hôm nay

Đối với xã Tân Minh, trên cơ sở các nhóm tiêu chí theo quy định, địa phương đã phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách từng tiêu chí, tiểu tiêu chí; đồng thời tổ chức rà soát hiện trạng để xác định nhiệm vụ và lộ trình thực hiện.

Với Phan Sơn, xã đã chủ động lồng ghép các nguồn lực từ chương trình xây dựng NTM, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong khi đó, tại Hòa Thắng, địa phương chú trọng chỉnh trang khu dân cư và hoàn thiện hạ tầng, nhất là các công trình giao thông, điện chiếu sáng, chợ và hạ tầng phục vụ sản xuất.

Người dân xã Phan Sơn tự chọn bò giống để phát triển kinh tế

Thực tiễn ở Tân Minh, Hòa Thắng và Phan Sơn cho thấy, xây dựng NTM không chỉ được đo đếm bằng số lượng công trình hay các tiêu chí hoàn thành, mà còn thể hiện qua những thay đổi trong tổ chức sản xuất, ý thức cộng đồng và chất lượng cuộc sống. Mỗi địa phương có điều kiện và cách làm khác nhau, nhưng đều hướng đến mục tiêu khai thác tốt tiềm năng, tạo sinh kế ổn định, nâng cao chất lượng đời sống cho Nhân dân.

Một góc làng chài Hồng Chính, xã Hòa Thắng. (Ảnh: tư liệu)

Trong giai đoạn mới, việc tiếp tục rà soát các tiêu chí, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhân rộng mô hình sản xuất phù hợp là những nhiệm vụ quan trọng đối với các địa phương. Khi các chủ trương được cụ thể hóa bằng những công trình thiết thực, mô hình hiệu quả và sự đồng thuận của người dân, chương trình xây dựng NTM sẽ có thêm nền tảng để phát triển bền vững.

Từ những chuyển biến ở cơ sở, diện mạo nông thôn Lâm Đồng sẽ từng bước khởi sắc, hướng đến mục tiêu phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội và chất lượng đời sống Nhân dân.