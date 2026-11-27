Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

"Nông sản của chúng ta, bao gồm ngũ cốc, khoai tây và nhiều mặt hàng chủ lực khác, đã mất đi các thị trường xuất khẩu truyền thống quan trọng.

Hơn nữa, do sự kết hợp của yếu tố địa chính trị và biến đổi khí hậu, một số thị trường xuất khẩu trước đây của chúng ta không chỉ đóng cửa, mà còn trở thành đối thủ cạnh tranh. Ví dụ như Nga", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói .

"Chỉ vài năm trước, Nga là khách hàng của chúng ta, và giờ đây, nhờ hiện tượng nóng lên toàn cầu, họ đang thu hoạch 2 vụ mùa mỗi năm.

Nga đã trở thành những nhà xuất khẩu lớn, và điều này đã tác động mạnh mẽ đến nông dân Pháp", dịch vụ báo chí Điện Elysee dẫn lời ông Macron nói.

Nhà lãnh đạo Pháp đã đưa ra những phát biểu này trong cuộc gặp gỡ với đại diện các nghiệp đoàn nông nghiệp Pháp hôm 26/11.

Bộ Nông nghiệp Pháp cho biết, sản lượng lúa mì và các loại ngũ cốc khác của nước này đã giảm trong năm 2026 do nắng nóng gay gắt, bất chấp diện tích gieo trồng tăng lên.

Trước đó, Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Oksana Lut cho biết, tính từ đầu năm 2026 đến giữa tháng 10, nước này đã tăng xuất khẩu ngũ cốc lên 18% về khối lượng, và 15% về giá trị, bất chấp những thách thức từ bên ngoài.

“Các nước mua ngũ cốc lớn nhất của Nga là Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan và Sudan”, bà Lut nói.

Theo TASS