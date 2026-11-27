Ngày hội mang đến không gian giới thiệu đa dạng các mặt hàng, từ nông sản, thực phẩm chế biến đến sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương. (Ảnh Cục quản lý và Phát triển thị trường trong nước).

Diễn ra từ ngày 21 đến 24/11/2026 tại Vincom Plaza, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, Ngày hội do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương Hà Tĩnh tổ chức. Sự kiện thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, mua sắm và tìm hiểu sản phẩm địa phương.

Với 32 gian hàng, quy tụ khoảng 50 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, sự kiện giới thiệu đa dạng mặt hàng, từ nông sản, thực phẩm chế biến đến sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương. Người tiêu dùng được trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm, lựa chọn sản phẩm; doanh nghiệp có dịp quảng bá năng lực sản xuất, tiếp xúc khách hàng và nắm bắt phản hồi của thị trường.

Không dừng ở không gian trưng bày, Ngày hội còn đưa hoạt động kết nối tiêu thụ đến tận nơi sản xuất. Đoàn công tác của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cùng Sở Công Thương Hà Tĩnh đã di chuyển từ khu vực trung tâm thành phố đến vườn cam Hương Đô để tổ chức phiên livestream trực tiếp, dù khoảng cách địa lý khá xa.

Tại đây, 600 kg cam Khe Mây được kết nối tiêu thụ, thu hút gần 100.000 lượt tương tác. Kết quả cho thấy bán hàng trực tuyến có khả năng mở rộng phạm vi tiếp cận, đưa nông sản địa phương đến với người tiêu dùng ngoài khu vực của điểm bán truyền thống.

Livestream ngay tại vườn tạo cách giới thiệu trực quan, sinh động. Người xem có thể quan sát không gian trồng cam, sản phẩm tại vườn và theo dõi quá trình giới thiệu, kết nối mua hàng. Nhờ đó, thông tin về nông sản được truyền tải gần gũi, chân thực hơn, giúp khách hàng có thêm cơ sở tìm hiểu và lựa chọn. Hoạt động cũng đưa sự hỗ trợ tiêu thụ đến gần nơi sản xuất, thay vì chỉ tập trung tại điểm bán.

Sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước và ngành Công Thương địa phương thể hiện sự đồng hành với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tìm kiếm đầu ra, tiếp cận khách hàng và đổi mới phương thức kinh doanh. Qua phiên livestream, nền tảng số được vận dụng như một kênh quảng bá, kết nối cung cầu, bổ trợ cho hoạt động bán hàng trực tiếp tại Ngày hội.

Đáng chú ý, Ngày hội là chương trình đầu tiên triển khai Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 29/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình “Hàng Việt vì người Việt”. Thông qua kết nối cung - cầu, tổ chức không gian bán hàng và ứng dụng nền tảng số, sự kiện góp phần cụ thể hóa chủ trương phát triển thị trường trong nước, khuyến khích tiêu dùng hàng Việt và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nội địa.

Đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, Ngày hội không chỉ tạo doanh thu mà còn mở cơ hội tìm kiếm đối tác, phát triển hệ thống phân phối và tiếp nhận phản hồi để hoàn thiện sản phẩm. Kết quả hơn 5.000 lượt khách, doanh thu gần 2 tỷ đồng cùng 600 kg cam Khe Mây được kết nối tiêu thụ cho thấy hiệu quả của xúc tiến thương mại gắn với nền tảng số, góp phần mở rộng đầu ra và nâng sức cạnh tranh cho hàng Việt.