Ðiểm nhấn trong chuỗi hoạt động năm nay là Hội thi Tiếng hát nhà giáo tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026, chủ đề “Thanh âm nghề giáo”, diễn ra từ ngày 2-5/11, thu hút 86 đoàn tham gia, với tổng cộng 1.590 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên. Những chương trình được dàn dựng công phu, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc qua lời ca, điệu múa ca ngợi quê hương, đất nước, mái trường, tình thầy trò và vẻ đẹp nghề giáo.

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, mang đến nhiều cảm xúc tại Hội thi Tiếng hát nhà giáo tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026. (Trong ảnh: Tiết mục dự thi của Trường Ðại học Bình Dương, Phân hiệu Cà Mau).

Ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban Tổ chức hội thi, cho biết: “Hội thi là sân chơi văn hoá, văn nghệ có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành giao lưu, thể hiện năng khiếu và niềm đam mê nghệ thuật. Qua đó, nâng cao đời sống tinh thần, thắt chặt tình đoàn kết, đồng thời lan toả tình yêu nghề và niềm tự hào về sự nghiệp trồng người”.

Hội thi Tiếng hát nhà giáo tạo sân chơi giao lưu, kết nối đội ngũ cán bộ, giáo viên trong toàn ngành. (Trong ảnh: Tiết mục dự thi của Trường THPT Tắc Vân).

Không khí tri ân còn thể hiện qua những sân chơi dành cho học sinh. Vừa qua, tại Trường Tiểu học Tân Thành, Phân hiệu Quang Trung (phường Tân Thành), tổ chức hội thi cờ vua thu hút hơn 100 học sinh từ lớp 1-5 tham gia.

Ông Huỳnh Chí Tâm, Tổng phụ trách Ðội nhà trường, cho biết, hội thi giúp các em phát huy năng khiếu, rèn luyện tư duy, tính kiên nhẫn và tinh thần thi đấu.

Em Trần Phạm Thanh Trang, học sinh Lớp 5A, chia sẻ, những phút giây tranh tài là trải nghiệm đáng nhớ. Em rất vui khi được tham gia thi đấu cùng các bạn. Kết quả thi đấu là món quà em dành tặng thầy cô nhân ngày 20/11”.

Học sinh Trường Tiểu học Tân Thành, Phân hiệu Quang Trung tranh tài tại hội thi cờ vua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu (phường Bạc Liêu) cũng sôi nổi các hoạt động thể thao hướng đến ngày Nhà giáo Việt Nam, thu hút 44 đội tham gia, gồm 22 đội nam và 22 đội nữ. Những trận đấu hấp dẫn cùng tiếng reo hò cổ vũ tạo bầu không khí vui tươi, hào hứng.

Ông Lê Hải Nam, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bạc Liêu, cho biết, nhà trường mong muốn tạo sân chơi lành mạnh để học sinh giao lưu, rèn luyện sức khoẻ và phát huy tinh thần tập thể. Ðây là hoạt động ý nghĩa, xây dựng môi trường giáo dục năng động, tích cực”.

Ngoài ra, nhiều trường trên địa bàn tỉnh còn tổ chức hội thao, hội diễn văn nghệ, các cuộc thi tìm hiểu truyền thống nhà giáo và phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tạo không khí vui tươi, lan toả tinh thần gắn kết trong các trường.

Học sinh Trường THPT Chuyên Bạc Liêu hào hứng tham gia giải bóng chuyền nam, nữ.

Giữa muôn vàn món quà dành tặng thầy cô ngày 20/11, điều khiến người thầy hạnh phúc nhất chính là nhìn thấy học trò trưởng thành, biết yêu thương, sống có trách nhiệm và vững bước trên hành trình tương lai. Ðó là món quà chân thành, ý nghĩa nhất dành cho những người lặng lẽ gieo chữ, vun đắp ước mơ cho từng thế hệ học trò.