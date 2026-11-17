Tối 16-11, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt, tập huấn cho 2.900 tình nguyện viên tham gia phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026.

Khi 2.900 trái tim hòa cùng nhịp đập

Nghi lễ chào cờ trang nghiêm với sự hiện diện của lá Quốc kỳ thiêng liêng và biểu trưng Thành đoàn Hà Nội, mở đầu buổi gặp mặt của 2.900 tình nguyện viên. Ảnh: Hoàng Huy

Sau nghi thức chào cờ, lá Quốc kỳ được các đoàn viên truyền tay nhau theo đội hình, tiến về vị trí trung tâm. Toàn bộ 2.900 tình nguyện viên đặt tay phải lên ngực, hướng về lá cờ đỏ sao vàng và đồng thanh hát.

Tiếp đó, lần lượt ba biểu trưng của thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội và Ngày Văn hóa Việt Nam được rước lên vị trí trang trọng, hòa cùng giai điệu của ba ca khúc: “Xin chào Hà Nội của tương lai”, “Vươn xa Thanh niên”, “Việt Nam tinh hoa”. Các tình nguyện viên vừa hát, vừa làm theo động tác hướng dẫn của huấn luyện viên dẫn nhịp trên sân khấu.

Khoảnh khắc đẹp tại chương trình gặp mặt 2.900 tình nguyện viên phục vụ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Không khí sân trường cao trào khi người dẫn chương trình hô vang: “Tuổi trẻ Thủ đô!”. Ngay lập tức, 2.900 giọng nói đồng thanh đáp lại dõng dạc: “Sẵn sàng!”.

Để chuẩn bị cho những màn đồng diễn quy mô và công tác hậu cần chỉn chu, 2.900 tình nguyện viên từ các trường đại học trên địa bàn Hà Nội đã trải qua nhiều ngày tập luyện miệt mài, vượt qua áp lực về thời gian và cường độ vận động. Dẫu vậy, trên gương mặt mỗi bạn trẻ vẫn ánh lên sự rạng rỡ và tâm thế háo hức.

Các tình nguyện viên tham gia buổi tập huấn. Ảnh: Bảo Lâm

Với Lê Thùy Trang, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh (Trường Đại học Hà Nội), sự kiện lần này mang một dấu ấn đặc biệt. Cùng 185 tình nguyện viên của trường, Trang đảm nhận nhiệm vụ đồng diễn và tham gia công tác vệ sinh môi trường tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Trang hào hứng chia sẻ: “Em cảm thấy rất tự hào khi được góp một phần công sức nhỏ bé vào sự kiện văn hóa tầm cỡ tại Sân vận động Mỹ Đình. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân mà còn là trách nhiệm đại diện cho sức trẻ của sinh viên Thủ đô và cả nước”.

Đáng chú ý, trong đội hình 2.900 tình nguyện viên lần này có sự góp mặt của nhiều “cựu tình nguyện viên” từng tham gia phục vụ các đại lễ lớn như A80. Chính bề dày kinh nghiệm thực chiến đã giúp các bạn trở thành điểm tựa, truyền lửa và hướng dẫn tận tình cho những đồng đội lần đầu khoác áo xanh tình nguyện.

Phạm Huy Hoàng, sinh viên năm 3 Trường Đại học Giao thông Vận tải, là một trong những hạt nhân như thế. Đảm nhận vai trò quản quân cho đội hình gần 200 sinh viên của trường - vị trí Hoàng từng kinh qua tại sự kiện A80 - nam sinh chia sẻ: “Được góp mặt ở cả hai dấu mốc lớn là A80 năm 2025 và Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay là niềm vinh dự. Những bài học từ thực tế trước đó giúp chúng em tự tin hơn rất nhiều để điều hành, giữ nhịp đội hình”.

2.900 tình nguyện viên Thủ đô sẵn sàng phục vụ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Khí thế của các tình nguyện viên Thủ đô hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam.

Khoảnh khắc đẹp và đáng tự hào nhất là khi cả đội hình nghiêm trang thực hiện nghi lễ chào cờ.

Tất cả sẵn sàng bước vào “chiến dịch” mới với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Những gương mặt rạng rỡ, tràn đầy năng lượng của sinh viên Thủ đô tại buổi tập huấn.

Khi hàng nghìn trái tim cùng đồng thanh hô vang khẩu hiệu "Tuổi trẻ Thủ đô - Sẵn sàng!".

Đóng góp lực lượng hùng hậu nhất là Trường Đại học Phenikaa với 700 tình nguyện viên. Anh Trần Hữu Trung, Phó Bí thư Đoàn trường, cho biết, trước buổi tập huấn chính thức, Đoàn trường đã đẩy mạnh truyền thông để sinh viên thấm nhuần ý nghĩa của Ngày Văn hoá Việt Nam, từ đó nâng cao ý thức tự giác. Kế thừa quy trình đào tạo từ đợt A80, đơn vị cũng biên soạn sẵn bộ cẩm nang các đầu việc cần lưu ý cho sinh viên. “Dù quy mô sự kiện lớn hay nhỏ, mỗi bạn trẻ khi khoác lên mình màu áo xanh đều phải giữ vững tinh thần trách nhiệm cao nhất và tác phong chuyên nghiệp”, anh Trung nhấn mạnh.

Trao gửi niềm tin, sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Bảo Lâm

Phát biểu giao nhiệm vụ tại chương trình, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đã đặc biệt nhấn mạnh và ghi nhận những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa của lực lượng thanh niên tình nguyện Thủ đô trong các sự kiện chính trị, văn hóa lớn thời gian qua.

Đồng chí khẳng định, màu áo xanh của thanh niên, sinh viên tình nguyện luôn hiện diện trên mọi mặt trận, để lại dấu ấn sâu đậm và nhận được sự đánh giá cao, tình cảm trân quý của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố cùng đông đảo nhân dân. Tại sự kiện lần này, dù mỗi bạn trẻ được phân công ở những vị trí khác nhau, từ hỗ trợ ban tổ chức, diễn viên quần chúng, phục vụ y tế, hướng dẫn khán giả đến giữ gìn vệ sinh môi trường, tất cả đều mang ý nghĩa quan trọng, thể hiện rõ tinh thần xung kích, tiên phong của tuổi trẻ Thủ đô.

Biểu trưng thành phố Hà Nội được trang trọng đưa lên giá đỡ trên nền ca khúc “Xin chào Hà Nội của tương lai”, khắc họa hình ảnh người trẻ Thủ đô thanh lịch, văn minh. Ảnh: Hoàng Huy

Biểu trưng Ngày Văn hóa Việt Nam được chào đón trong giai điệu hào hùng của ca khúc “Việt Nam tinh hoa”, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong 2.900 trái tim tình nguyện viên. Ảnh: Hoàng Huy

Bí thư Thành đoàn Hà Nội chia sẻ sự thấu hiểu khi nhiều tình nguyện viên có thể không được thưởng thức trọn vẹn chương trình nghệ thuật vì phải tập trung làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, đồng chí mong muốn các bạn hãy coi đây là trải nghiệm quý giá, là kỷ niệm đáng nhớ của tuổi thanh xuân khi được góp sức nhỏ bé vào một sự kiện văn hóa tầm vóc của Thủ đô và đất nước.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Tiến Hưng lưu ý, toàn lực lượng cần chuẩn bị chu đáo cả về thể chất lẫn tinh thần, sẵn sàng cho lịch trình tập luyện và có mặt tại sân từ sáng sớm.

Các huấn luyện viên hướng dẫn tình nguyện viên các động tác

“Dù ở vị trí nào, rất mong các bạn giữ được hình ảnh của thanh niên Thủ đô: xung kích, tiên phong, thân thiện, lễ phép và sẵn sàng hỗ trợ tất cả mọi người khi tham dự chương trình, xứng đáng với hình ảnh đẹp của thanh niên Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Ngày hội lớn chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 đang tới gần. Với sự chuẩn bị bài bản cùng bầu nhiệt huyết tuổi trẻ, 2.900 tình nguyện viên Thủ đô đã sẵn sàng bước vào “chiến dịch” mới, hứa hẹn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở thành những sứ giả văn hóa trẻ trung, lan tỏa tinh hoa Việt Nam đến đông đảo công chúng.