Khai mạc triển lãm Theo bước di sản cộng đồng 2026
Làm thế nào để di sản văn hóa không chỉ được lưu giữ trong ký ức mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho những sản phẩm sáng tạo, đáp ứng nhu cầu của đời sống hiện đại? Câu trả lời được thể hiện qua 9 tác phẩm xuất sắc tại cuộc thi “Theo bước di sản cộng đồng 2026”, vừa được giới thiệu tại triển lãm khai mạc chiều 16/11 trong khuôn khổ của Lễ hội Thiết kế sáng tạo.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khai-mac-trien-lam-theo-buoc-di-san-cong-dong-2026-24626111700364124.htm