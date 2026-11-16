Bạn trẻ háo hức xem cổ vật phát hiện ở Thành phố Hồ Chí Minh
150 di vật, di chỉ khảo cổ học ven biển, hải đảo Thành phố Hồ Chí Minh được trưng bày tại Bảo tàng-Thư viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang thu hút đông đảo người xem. Trong đó có nhiều bạn trẻ, học sinh đến xem, đọc, nghe thuyết minh để biết những điều thú vị về vùng đất mình đang sống.
Ngày 16/11, trưng bày “Khảo cổ học ven biển, hải đảo Thành phố Hồ Chí Minh-Những phát hiện mới giai đoạn 2020-2025” tại Bảo tàng-Thư viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (đường Trần Phú, phường Vũng Tàu) đã chính thức mở cửa đón khách.
Sự kiện này nhằm hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026 trên địa bàn thành phố.
Với các di vật là vòng hạt, khuyên tai, bình gốm, các loại rìu đá…, Ban tổ chức muốn giới thiệu đến công chúng và giới nghiên cứu một bức tranh toàn cảnh về vùng đất Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây, nay là Thành phố Hồ Chí Minh.
Đây là những phát hiện khoa học mới nhất từ lòng đất trong giai đoạn 2020-2025. Qua đó góp phần làm rõ lịch sử vùng đất ven biển, hải đảo của Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc.
Ngay trong ngày mở cửa đầu tiên có rất đông bạn trẻ và học sinh đến xem trưng bày. Bạn Nguyễn Hồng Sơn, đến từ phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tôi mong sẽ có những không gian như thế này để cho lớp trẻ hiểu thêm về lịch sử, biết thêm về cội nguồn của dân tộc”.
Còn em Lê Trần Trúc Phương, học sinh Trường trung học cơ sở Thắng Nhất, phường Rạch Dừa vui vẻ cho biết được xem cổ vật, di chỉ đã giúp em hiểu về phần nào về sinh hoạt, cuộc sống từ hàng nghìn năm trước của cha ông.
Dưới đây là hình ảnh các bạn trẻ và cổ vật tại trưng bày:
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ban-tre-hao-huc-xem-co-vat-phat-hien-o-thanh-pho-ho-chi-minh-post1003138.html