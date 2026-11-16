Bạn trẻ háo hức xem cổ vật phát hiện ở Thành phố Hồ Chí Minh

Học sinh trung học cơ sở đến xem trưng bày và nghe thuyết minh. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Ngày 16/11, trưng bày “Khảo cổ học ven biển, hải đảo Thành phố Hồ Chí Minh-Những phát hiện mới giai đoạn 2020-2025” tại Bảo tàng-Thư viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (đường Trần Phú, phường Vũng Tàu) đã chính thức mở cửa đón khách.

Sự kiện này nhằm hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Với các di vật là vòng hạt, khuyên tai, bình gốm, các loại rìu đá…, Ban tổ chức muốn giới thiệu đến công chúng và giới nghiên cứu một bức tranh toàn cảnh về vùng đất Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây, nay là Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện vật cổ tại trưng bày (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Đây là những phát hiện khoa học mới nhất từ lòng đất trong giai đoạn 2020-2025. Qua đó góp phần làm rõ lịch sử vùng đất ven biển, hải đảo của Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Ngay trong ngày mở cửa đầu tiên có rất đông bạn trẻ và học sinh đến xem trưng bày. Bạn Nguyễn Hồng Sơn, đến từ phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tôi mong sẽ có những không gian như thế này để cho lớp trẻ hiểu thêm về lịch sử, biết thêm về cội nguồn của dân tộc”.

Còn em Lê Trần Trúc Phương, học sinh Trường trung học cơ sở Thắng Nhất, phường Rạch Dừa vui vẻ cho biết được xem cổ vật, di chỉ đã giúp em hiểu về phần nào về sinh hoạt, cuộc sống từ hàng nghìn năm trước của cha ông.

Dưới đây là hình ảnh các bạn trẻ và cổ vật tại trưng bày:

Bạn trẻ đang đọc thông tin về Côn Đảo. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Hai bạn trẻ chăm chú xem cổ vật. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Và đọc thông tin về cổ vật, nơi phát hiện cổ vật. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Cổ vật trưng bày ở Bảo tàng-Thư viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Di chỉ cổ vật.

Vòng trang sức bằng thủy tinh phát hiện tại vùng Cù Bị, Quảng Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Hai bạn trẻ đang xem bình gốm cổ. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Một người khách chăm chú đọc thuyết minh. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Bạn trẻ xem vòng hạt trang sức cổ. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Một khách tham quan đọc thông tin về mộ chum ở Cần Giờ. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Khách nước ngoài cũng vào xem cổ vật. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Người xem tò mò về cổ vật. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Nhiều khách mở xem các tài liệu, hình ảnh các đợt khai quật cổ vật. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Bạn trẻ vui vẻ trả lời phỏng vấn của cơ quan truyền thông về cảm nghĩ khi xem cổ vật. (Ảnh: Lê Đình Thìn)