Nhân vật đặc biệt ấy là Joy Ryan, 96 tuổi, sống tại bang Ohio, Mỹ, thường được mọi người trìu mến gọi là "Bà Joy". Đồng hành cùng bà trong chuyến phiêu lưu đáng nhớ là Brad Ryan, người cháu trai 45 tuổi. Từ những chuyến cắm trại giản dị tại quê nhà, hai bà cháu đã cùng nhau đi qua nhiều quốc gia, khám phá những nền văn hóa khác biệt và biến những ước mơ tưởng chừng xa vời thành hiện thực.

Tháng 9 vừa qua, bà Joy và cháu trai tiếp tục hành trình tại Thái Lan và Australia. Đây cũng là những điểm dừng chân cuối cùng để hoàn thành mục tiêu đặt chân đến các châu lục. Tại Australia, một trong những khoảnh khắc khiến bà xúc động nhất là được tận mắt nhìn thấy gấu koala cùng con non. Bà không giấu được niềm vui khi được chiêm ngưỡng những loài động vật đáng yêu và cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của đất nước này.

Thế nhưng, ít ai biết rằng hành trình kỳ diệu ấy bắt đầu từ một cuộc hội ngộ gia đình.

Ảnh People.

Vào mùa thu năm 2015, sau khoảng 10 năm ít liên lạc, Brad quyết định tìm gặp lại bà ngoại và ngỏ lời mời bà cùng đi cắm trại tại Vườn quốc gia Great Smoky Mountains. Đó là lần đầu tiên bà Joy được tận mắt ngắm nhìn những dãy núi hùng vĩ. Chuyến đi tưởng chừng bình thường ấy lại mở ra một chương hoàn toàn mới trong cuộc đời của cả hai.

Sau trải nghiệm đầu tiên, hai bà cháu bắt đầu cùng nhau khám phá các công viên quốc gia trên khắp nước Mỹ. Họ lần lượt chinh phục những vùng đất rộng lớn, chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên và lưu giữ vô số kỷ niệm. Đến tháng 5/2023, cả hai hoàn thành mục tiêu tham quan toàn bộ 63 công viên quốc gia của Mỹ, một thành tích đáng nhớ đối với bất kỳ người yêu du lịch nào.

Cụ bà Joy lần đầu tiên nhìn thấy núi vào năm 2015. Ảnh: Brad Ryan.

Không muốn dừng lại ở những hành trình trong nước, bà Joy tiếp tục cùng cháu trai khám phá thế giới. Ở tuổi 91, bà chính thức có hộ chiếu đầu tiên và bắt đầu những chuyến xuất ngoại. Từ ngắm voi tại Kenya đến tham quan những lâu đài cổ kính ở Ireland, mỗi điểm đến đều mang lại cho bà những trải nghiệm mới mẻ.

Trong chuyến ghé thăm Thái Lan, hai bà cháu còn tham quan các ngôi chùa và có dịp trò chuyện với những nhà sư. Brad chia sẻ rằng cuộc gặp gỡ với một nhà sư trẻ đã giúp anh suy ngẫm sâu sắc hơn về sự kết nối giữa con người, đồng thời học cách buông bỏ những tổn thương trong quá khứ.

Với Brad, hành trình này chưa bao giờ chỉ đơn thuần là việc đặt chân đến thật nhiều quốc gia. Đó còn là cơ hội để hàn gắn mối quan hệ gia đình, thấu hiểu bà ngoại và cùng nhau vượt qua những khoảng cách từng tồn tại.

Ở tuổi 96, bà Joy vẫn không ngừng khám phá những vùng đất mới, tận hưởng cuộc sống và chứng minh rằng tuổi tác không phải rào cản để theo đuổi đam mê.