'Thành phố kỳ tích' của Trung Quốc, nơi lần đầu tiên đón Tổng thống Mỹ đương nhiệm

Quang cảnh trung tâm thành phố Thâm Quyến. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Trump trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ đặt chân đến Thâm Quyến khi tới tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2026. Tại đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ giới thiệu với ông hình ảnh thu nhỏ về câu chuyện hiện đại hóa đất nước, với những nét đặc trưng như quy hoạch tầm cao, tiến bộ công nghệ vượt bậc và tốc độ làm giàu nhanh chóng.

Nằm cách Hong Kong không xa, Thâm Quyến là một thành phố tương lai, nơi có nhiều doanh nhân công nghệ, thiết bị bay không người lái giao đồ ăn và siêu máy tính nhanh nhất thế giới.

Đây cũng là thành phố khởi nguồn của nhiều tiến bộ công nghệ, đẩy Mỹ và Trung Quốc vào thế đối đầu về quyền tiếp cận nguyên liệu thô, chip tiên tiến và các thị trường béo bở.

Thâm Quyến đang nhanh chóng trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của du khách nước ngoài tại Trung Quốc.

18 triệu cư dân Thâm Quyến tự hào gọi thành phố của mình là “thành phố kỳ tích”.

Được xây dựng trên những vùng đất ngập nước chỉ trong vòng 4 thập kỷ, thành phố hiện đại này có số lượng tòa nhà chọc trời nhiều hơn New York và gần gấp 3 lần Chicago.

Một trong những công trình khổng lồ có hình dáng giống ngọn măng tre, trong khi một công trình khác trông như tấm kim loại được gấp lại. Thâm Quyến còn có tòa nhà cao thứ 5 thế giới là Trung tâm Tài chính Bình An.

Dạo bước trên những con phố ở đây, mọi thứ đều mang cảm giác mới mẻ. Những chiếc taxi điện tự lái lặng lẽ lăn bánh trên đường, trong khi các thiết bị bay không người lái liên tục vận chuyển những suất ăn nóng và cà phê đá. Những quả cầu pha lê treo trên cây ven đường có khả năng thu năng lượng Mặt trời và chiếu sáng đường phố vào ban đêm.

Tên các con đường cũng phần nào phản ánh diện mạo của thành phố: Công viên Nhân tài, Đường Khởi nghiệp, Vườn Tri thức và nhiều tuyến đường được đặt theo tên các nhà khoa học nổi tiếng của Trung Quốc.

Tại các quán cà phê hiện đại, những người trẻ tuổi say sưa bàn luận về cách kiếm thêm tiền. Trong khi đó, các bậc cha mẹ trung niên ăn mặc chỉn chu trao đổi về việc nên cho con đi du học ở đâu.

Từ vùng đất hẻo lánh thành siêu đô thị

Một góc thành phố Thâm Quyến. Ảnh: Công Tuyên (P/v TTXVN tại Trung Quốc)

Cách đây 50 năm, thành phố Thâm Quyến ngày nay vẫn chưa tồn tại. Khi đó, nơi đây chỉ là một vùng kinh tế hẻo lánh, xung quanh là đất nông nghiệp, nơi các gia đình chật vật kiếm đủ thức ăn cho bữa cơm hằng ngày. Thâm Quyến nằm dưới cái bóng của một thành phố giàu có hơn nhiều, đó là Hong Kong khi còn là lãnh thổ thuộc Anh.

Lãnh đạo Trung Quốc khi đó đang rất quyết tâm tự do hóa nền kinh tế của đất nước vốn bị cô lập và nghèo đói. Có một số thị trấn ven biển phía Nam Trung Quốc được đưa ra để làm nơi thí điểm kinh tế thị trường nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Thâm Quyến được lựa chọn nhờ vị trí gần Hong Kong.

Chính phủ đưa ra các chính sách khuyến khích về tài chính để thu hút nhân tài đến thành phố này. Nhiều người đã hưởng ứng lời kêu gọi đến với vùng đất được lựa chọn làm nơi thử nghiệm kinh tế thị trường này.

Bốn năm sau, ông Nhậm Chính Phi, cựu kỹ sư của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, thành lập công ty riêng tại Thâm Quyến, tận dụng một đạo luật mới cho phép các nhà nghiên cứu lần đầu tiên được thành lập doanh nghiệp riêng. Một thập kỷ sau, ông Vương Truyền Phúc cũng rời công việc tại một nhà sản xuất pin để theo đuổi ước mơ tương tự.

Các công ty do hai người sáng lập tại Thâm Quyến hiện nằm trong số những doanh nghiệp nổi tiếng nhất thế giới. Huawei của ông Nhậm Chính Phi là một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới, trong khi BYD, công ty do ông Vương Truyền Phúc sáng lập, đã vượt qua Tesla của tỷ phú Elon Musk để trở thành nhà sản xuất xe điện có doanh số lớn nhất thế giới vào năm ngoái.

“Vào thời điểm đó, Thâm Quyến có lẽ là nơi có môi trường thuận lợi nhất Trung Quốc cho hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”, ông Vương Truyền Phúc nói năm 2019.

Hai doanh nghiệp này sẽ được giới thiệu tại APEC, nơi các mẫu xe BYD tiên tiến được lựa chọn làm phương tiện chính thức phục vụ hội nghị. Những chiếc xe này cũng sử dụng nhiều công nghệ của Huawei.

Thâm Quyến còn là nơi đặt trụ sở của một số tập đoàn kinh doanh khổng lồ khác đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi nhanh chóng của Trung Quốc, trong đó có tập đoàn Tencent và DJI (nhà sản xuất thiết bị bay không người lái lớn nhất thế giới).

Trong thư mời đăng cai APEC năm ngoái, thành phố Thâm Quyến đã được ca ngợi vì hành trình phát triển đáng kinh ngạc. Nội dung thư nhấn mạnh: “Trong vài thập kỷ qua, Thâm Quyến đã chuyển mình từ một làng chài nhỏ bé, lạc hậu thành một đô thị quốc tế hiện đại”, đồng thời gọi thành tựu này là kỳ tích.

Sức hút đối với du khách phương Tây

Thành phố Thâm Quyến sẵn sàng cho Tuần lễ Cấp cao APEC. Ảnh: Công Tuyên (P/v TTXVN tại Trung Quốc)

Ngay cả trước khi được lựa chọn đăng cai APEC và trở thành điểm đến trên bản đồ ngoại giao, Thâm Quyến đã nhanh chóng vươn lên thành điểm đến được du khách nước ngoài yêu thích thứ hai tại Trung Quốc, chỉ sau Thượng Hải.

Theo số liệu của chính quyền thành phố này, năm 2025, hơn 2 triệu lượt khách nước ngoài lưu trú qua đêm tại Thâm Quyến, tăng tới 70% so với năm trước đó. Trong năm 2026, hơn 6,6 triệu lượt khách nước ngoài đã đến thành phố, chủ yếu từ các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Những con số này chưa bao gồm hơn 10 triệu lượt khách đến từ hai đặc khu hành chính của Trung Quốc là Hong Kong và Macao trong năm 2025, tăng 25% so với năm 2024. Thâm Quyến đã trở thành điểm đến nghỉ cuối tuần phổ biến của người dân Hong Kong nhờ vị trí gần (chỉ mất 14 phút đi tàu cao tốc) và chi phí tương đối phải chăng.

Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của du khách phương Tây khi đến Thâm Quyến là diện mạo đậm chất công nghệ của thành phố.

Trong vài năm qua, Trung Quốc đã tạo điều kiện thuận lợi hơn bao giờ hết cho du khách quốc tế đến tham quan. Công dân Anh và các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) được miễn thị thực khi nhập cảnh Trung Quốc. Du khách Mỹ cũng được hưởng chính sách tương tự, nhưng có một số điều kiện.

Sân bay quốc tế Bảo An Thâm Quyến liên tục bổ sung các đường bay mới. Hiện sân bay có các chuyến bay thẳng đến Los Angeles (Mỹ) và ngày càng mở rộng kết nối với nhiều điểm đến trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương như Kuala Lumpur (Malaysia), Melbourne (Australia) và Surabaya (Indonesia).

Nhiều người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Thâm Quyến lựa chọn quận Xà Khẩu ở phía Đông Nam thành phố. Khu vực này hiện có không khí khá thư thái, nhiều quán bar và nhà hàng phục vụ ẩm thực nhiều quốc gia trên thế giới.

Hoa Cường Bắc - khu chợ điện tử lớn nhất thế giới - cũng là địa điểm đáng để ghé thăm. Hơn 100.000 doanh nghiệp tập trung trong các khu vực mua bán dày đặc, tựa như một mê cung bên trong những tòa nhà tại đây, cung cấp hàng hóa với mức giá rẻ.

Tuy nhiên, Thâm Quyến đang nỗ lực xây dựng hình ảnh vượt ra ngoài một thành phố nổi tiếng với thực phẩm và đồ điện tử giá rẻ. Số lượng bảo tàng mới tại đây ngày càng tăng. Bảo tàng Fotografiska, có nguồn gốc từ Stockholm (Thụy Điển), vừa khai trương chi nhánh tại Thâm Quyến hồi tháng 10.

Tháng 5 vừa qua, thành phố cũng tổ chức lễ khai trương Bảo tàng Nghệ thuật Quốc tế Thâm Quyến. Nơi đây trưng bày các tác phẩm của những danh họa thời Phục hưng như Titian và Tintoretto, 7 đầu tượng đồng hình linh vật trong 12 con giáp của Trung Quốc, các tác phẩm thư pháp nổi tiếng cùng tranh của những bậc thầy hội họa Trung Quốc như Tề Bạch Thạch và Trương Đại Thiên.