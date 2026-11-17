Theo Bảo tàng Henry Ford, năm 1927, Ford đã giành được quyền sử dụng 1 triệu ha đất dọc sông Tapajós. Đổi lại, ông cam kết sau khi đồn điền đi vào hoạt động được 12 năm sẽ trích 7% lợi nhuận hằng năm của Fordlandia để nộp cho chính phủ Brazil và 2% cho chính quyền các địa phương.