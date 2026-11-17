Chạm Đồng Xuân - đánh thức di sản bằng sáng tạo
Sáng tạo đang mở ra những cách tiếp cận mới đối với di sản, đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, chợ Đồng Xuân - khu chợ có tuổi đời hơn một thế kỷ giữa lòng phố cổ - lần đầu trở thành không gian triển lãm nghệ thuật đa giác quan. Những lối đi, gian hàng, góc tường và cả tầng thượng vốn ít người biết đến đều trở thành điểm khám phá, mang đến một diện mạo mới cho ngôi chợ truyền thống.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cham-dong-xuan-danh-thuc-di-san-bang-sang-tao-246261117004011536.htm