Đổi tên ga Thọ Lộc thành ga Phong Nha trên tuyến đường sắt Bắc - Nam

Việc đổi tên nhà ga thành Ga Phong Nha có mức độ nhận diện cao, gắn trực tiếp với địa danh du lịch nổi tiếng này. Ảnh minh hoạ

Theo quyết định, ga Thọ Lộc nằm tại Km 498+700 trên tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh được đổi tên thành ga Phong Nha. Nhà ga sau khi đổi tên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của ga Thọ Lộc.

Trước đó, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đã đề nghị Bộ Xây dựng xem xét đổi tên ga. Ga Thọ Lộc nằm trên địa bàn xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, cách khu vực trung tâm du lịch Phong Nha khoảng 20km. Nhà ga có điều kiện kết nối vận tải đường sắt với các điểm tham quan tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Tên gọi Phong Nha có mức độ nhận diện cao, gắn trực tiếp với địa danh du lịch nổi tiếng này.

Đáng chú ý, ga Thọ Lộc hiện đảm nhiệm chức năng ga đầu, cuối ở phía Phong Nha của đoàn tàu du lịch “Phong Nha - Cố đô Huế: Hành trình Di sản thế giới”, đưa vào khai thác từ ngày 28-8-2026. Tuyến tàu dài khoảng 190km, kết nối Huế - Đông Hà - Mỹ Trạch - Đồng Hới - Thọ Lộc và các điểm di sản, du lịch trên hành trình.

Việc đổi tên chỉ thay đổi tên gọi, không làm thay đổi vị trí địa lý, lý trình, chức năng khai thác, quy mô, kết cấu, thông số kỹ thuật và phạm vi quản lý công trình. Vì vậy, không phát sinh nhu cầu đầu tư xây dựng mới, hoạt động quản lý, vận hành và tổ chức chạy tàu vẫn được duy trì theo quy định.