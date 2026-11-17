Cô Võ Thị Tám- Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Kông Chro (xã Kông Chro) là 1 trong 11 cá nhân sẽ được vinh danh tại địa phương. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

11 giáo viên sẽ được vinh danh gồm: Võ Thị Tám - Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Kông Chro (xã Kông Chro); Phạm Thị Loan - Giáo viên Trường Mầm non Hoa Pơ Lang, điểm trường thôn Bi Giông (xã Pờ Tó); Dương Thị Thái - Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Nay Der (xã Kdang); Nguyễn Thị Thùy Linh - Giáo viên Trường Mầm non Hoa Pơ Lang (xã Al Bá); Trần Thị Thu Hằng - Giáo viên Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (xã Kông Bờ La); Ngô Thị Huyền Trang - Giáo viên Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Ia Nan (xã Ia Nan); Bùi Thị Thu Thảo - Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đak Kơ Ning (xã Sró); Lê Đức Nhu - Giáo viên Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Kbang); Huỳnh Ngọc Tuấn - Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Tây Sơn (xã Bình Phú); Trần Duy Hiệp - Giáo viên Trường Tiểu học An Toàn (xã An Toàn); Đồng Xuân Huyền - Giáo viên Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (xã Chư A Thai).

Các thầy, cô được tuyên dương đều có sự nỗ lực, cống hiến trên hành trình dạy học, chắp cánh ước mơ cho các thế hệ học trò.

Theo đó, mỗi giáo viên sẽ được nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, quà tặng từ Tập đoàn Thiên Long; khóa học tiếng Anh miễn phí trị giá 8 triệu đồng từ Weset English...